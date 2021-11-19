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Özhaseki'den LGBTİ+ açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

19.11.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ”Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır.” dedi.

Özhaseki'den LGBTİ+ açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBTİ+ açıklamasının farklı mecralara çekildiğini belirtti.

Özhaseki yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır.

"KINANACAK BİR TARAFI YOK"

İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Mehmet Özhaseki'den LGBTİ+ açıklamasıMehmet Özhaseki'den LGBTİ+ açıklaması


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Mehmet Özhaseki
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