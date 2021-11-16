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Mehmet Özhaseki'den LGBTİ+ açıklaması

16.11.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı programda LGBTİ+ bireyler için "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir programda LGBTİ+ bireylerle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Özhaseki Merkez Efendi hikayesiyle örnek göstererek şunları söyledi:

"Küçük bir hikaye anlatmak isterim. İstanbul'da Sümbül Efendi talebelerini toplar. 'Siz tanrı olsaydınız ne yapardınız?' diye sorar. Önce hepsi 'Tövbe Estağfirullah' diyorlar. Sonra 'Oğlum cevap verin' diyor cesaretlendiriyor. Biri diyor 'Kötülükleri yok ederdim', öbürü 'Fakirliği kaldırırdım.' Ellerine tanrısal bir güç gelince hepsi söylüyor.

"MADEM Kİ ALLAH YARATMIŞ, HEPSİNİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Orada bir çalışkan öğrenci var Musa Muslihiddin (Merkez Efendi). Ona soruyor 'Sen ne yapardın Musa?' diyor. 'Her şeyi merkezinde bırakırdım.' diyor. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi lüzumsuz yaratmamıştır. Her şey zıttıyla kaimdir. Allah denge üzerine yaratmıştır. Hiçbir şeyi yok ederdim demek olmaz. Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var.

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Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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