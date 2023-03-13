Ozon tedavisinden önce ve sonra nelere dikkat etmek gerekir? Ozon tedavisi nasıl olur, ne kadar sürer?

Sağlık alanında yaygın olarak kullanılan ozon tedavisi, hastaya ve hastalığın ne olduğuna bağlı olarak planlanır. Bu tedaviyi almak için mutlaka alanında uzman bir hekime başvurmak gerekir. Bu sayede tedavi öncesi ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve oluşabilecek yan etkiler hakkında bilgi alınabilir. Ozon tedavisinin nasıl uygulandığı, kimler için uygun olmadığı ve dikkat edilmesi gerekenler oldukça merak edilmektedir.

Ozon tedavisi nasıl olur?

Ozon tedavisi uygulamasında kullanılan farklı teknikler söz konusudur. Sistemik uygulamalardan biri majör tekniktir ve en sık tercih edilen yöntemlerdendir. Bu yöntemle hastadan 50 cc-200 cc kan alınır ve 10 dakika boyunca ozon ve oksijen karışımıyla birleştirilir. Ardından bu karışım damar yolundan hastaya verilir. Bu yönteme alternatif olarak ise rektal ve vajinal insüflasyon kullanılır. Eğer kişi kanser hastasıysa ya da diyabeti varsa damar yolu açılamayacağı için karışım anüsten ya da vajinadan verilir.

Lokal uygulamalarda ise karışımın enjekte edildiği yer eklemler, tendonlar, kaslar, cilt üzeri ya da vücut boşluklarıdır. En çok tercih edilen lokal uygulama ise minör yöntemdir. Bu yöntemde hastadan 2 cc-5 cc kadar kan alınır ve ozon-oksijen karışımıyla birleştirilir. Ardından yeni karışım kas dokusuna enjekte edilir.

Ozon tedavisi ne kadar sürer?

Ozon tedavisinin süresi kişiden kişiye değiştiği için bu konuda net bir bilgi vermek mümkün değildir. Çünkü kişinin durumu, hastalığının şiddeti, sağlık öyküsü, yaşı gibi faktörler tedavi sürecini etkiler. Bu da sürenin ve seansların ne kadar olacağını belirler. Genellikle ozon tedavisi için 10 seanslık planlar yapılır.

Ozon tedavisinden önce ve sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Ozon tedavisi alan hastalarda neredeyse hiç yan etki görülmez. Görülen bazı yan etkiler ise ciddi sorunlara yol açmaz. Ancak yine de her işlemde olduğu gibi ozon tedavisinde de bazı yan etki riskleri vardır. Özellikle ozon dozunun ve yöntemin doğru seçilmemesi sonucu bu yan etkiler ortaya çıkabilir. Ozon tedavisi sonrası ağrı gibi geçici bazı komplikasyonlar meydana gelebilir. Ayrıca nefes darlığı, kısa süreli tansiyon düşüklüğü gibi durumlar da görülebilir. Ozon tedavisi yan etkileri meydana gelmemesi için ise tedavi öncesi ve sonrası şunlara dikkat edilmelidir:

Tedavi öncesinde hekime mutlaka kullanılan ilaçlar ve yapılan diyetler bildirilmelidir.

Kalıtımsal hastalık, alerji, geçirilmiş ameliyatlar varsa bunlar söylenmelidir.

Tedavi öncesinde kan gazı değeri, akciğer fonksiyonu ve diğer laboratuvar testleri yapılmalıdır.

Tedavi sonrası alkol, sigara gibi alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.

Günde ortalama 2 litre su içilmelidir.

Düzenli egzersiz ve diyet yapılmalıdır.

Bilinçli soluk alıp verme çalışmaları, ozon tedavisinin etkisinin daha uzun süreli olmasını sağlar.

Ozon tedavisi kimlere uygulanmaz?

Bazı enzim eksikliği olan hastalara ozon tedavisi uygulamak yanlıştır. Ozon tedavisinde kullanılacak maddeye alerjisi olan kişiler için de bu tedavi uygun değildir. Ayrıca kontrol edilemeyen hipertiroidi ve hipertansiyonu olanlar için de ozon tedavisine başvurulamaz.



