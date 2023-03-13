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Vajinal ozon tedavisi nedir, hangi kadın hastalıklarında ozon tedavisi kullanılır? Vajinal mantarda ozon tedavisi kullanılır mı?

01.03.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vajinal mantar, kadınların oldukça sık yaşadığı bir enfeksiyondur. Her yaşta görülebilen bir durumdur ve bu hastalığın tedavisi için ozon uygulamasına başvurulabilir. Vajinada meydana gelen mantar enfeksiyonlarında ozon tedavisi, tamamlayıcı bir uygulama olarak tercih edilebilir. Bu tedavi yöntemi çok fazla yarara sahip olduğu için vajinal mantarı iyileştirmeye de yardımcı olur. Peki, hangi kadın hastalıklarında ozon tedavisi kullanılır?

Vajinal ozon tedavisi nedir, hangi kadın hastalıklarında ozon tedavisi kullanılır? Vajinal mantarda ozon tedavisi kullanılır mı?

Vajinal ozon tedavisi, özellikle son dönemlerde oldukça sık araştırılmaktadır. Pek çok kadın bu rahatsızlığı yaşadığı için ozon tedavisine başvurmaktadır. Enfeksiyonlar konusunda başarılı bir tedavi yöntemi olduğu için vajinal ozon uygulaması, kadınların bu rahatsızlığına iyi gelebilir. Vajinal mantar ve diğer kadın hastalıkları için bu tedavi oldukça etkilidir.

Vajinal ozon tedavisi nedir?

Anti-enfektif bir etkiye sahip olan vajinal ozon tedavisi, mantar ve bakteri enfeksiyonlarının yok edilmesine yardımcı olur. Vajinal mantar da kadınlarda oldukça sık görülen bir bakteri hastalığı olduğu için ozon tedavisine başvurulur. Bu tedavi sonucu, vajinadaki iltihaplı hastalıklar ve idrar yollarındaki enfeksiyonlar ortadan kaldırılabilir. Ayrıca ozon tedavisi, hormon dengesini sağladığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için vajinal mantara iyi gelir.

Hangi kadın hastalıklarında ozon tedavisi kullanılır?

Vajinal mantar enfeksiyonlarında ozon tedavisi kullanıldığı gibi bazı diğer kadın hastalıklarında da bu tedavi yöntemine başvurulabilir. Bu hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

  • İltihaplı vajina hastalıkları
  • Genital bölge enfeksiyonları
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Rahim, rahim ağzı ve yumurtalık tümörleri ve kanserleri
  • Rahim ağzı yaraları
  • Akıntılı ve kaşıntılı vajinitler
  • Tüplerde ve yumurtalıklarda görülen iltihaplı hastalıklar

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Vajinal mantar nedir?

Vajina bölgesinde mantar ve bakteri dengesinin bozulması ile meydana gelen rahatsızlığa vajinal mantar adı verilir. Kadınların %75’i yılda bir ya da daha fazla kez vajinal mantara yakalanmaktadır. Bu hastalık kadınların yaşam kalitesini oldukça düşürdüğü için çok hızlı bir şekilde tedavi sürecine başlanması oldukça önemlidir. Bunun için alanında uzman bir jinekoloğa ve kadın doğum uzmanına başvurmak gerekir.

Vajinal mantar enfeksiyonu kapıp kapılmadığını anlamak için bazı belirtiler gözlemlenebilir. Aşağıda sayılan semptomlardan biri ya da birden fazla görülüyorsa mutlaka bir hekime görünmek gerekir. Vajinal mantar belirtileri:

  • Sık idrara çıkma
  • İdrar yaparken vajinada yanma ve ağrı
  • Vajinal döküntü
  • Vajina bölgesinde kaşıntı
  • Kesik peynir kıvamında, beyaz ve kokusuz akıntı
  • Cinsel ilişki esnasında vajinada acı ve yanma
  • Vajina bölgesinde tahriş ve yanma

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