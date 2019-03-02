HABER

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerine saldırılarında 4 Pakistanlı hayatını kaybetti. Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 Hint yaşamını yitirdi.

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki kontrol hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordu sözcülüğünün basına yaptığı bilgilendirmede, Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri hedef aldığı belirtilerek, Hint askerlerinin ağır silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İki sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edildi.

Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

HİNDİSTAN - PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Nefretle yarışmakNefretle yarışmak
Boru hattında patlama: 50 kişi öldüBoru hattında patlama: 50 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Hindistan ateş açıldı

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nijerya'daki petrol boru hattında patlama: 50 kişi öldü

Boru hattında patlama: 50 kişi öldü

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Türkiye'yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Türkiye'yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz

Juan Guaido: Askeri müdahale telefon edip çağrılabilen bir şey değil

'Askeri müdahale paket servis değil'

Trump'tan 'Otto Warmbier' açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Trump'tan 'Otto Warmbier' açıklaması: Yanlış anlaşıldım

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.