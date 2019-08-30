Mynet Trend

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 30.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

Pakistan'da vatandaşa seslenen Bakan'ı elektrik çarptı.

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Pakistan'da vatandaşa seslenen Bakan'ı elektrik çarptı.

Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet'i katıldığı bir halk buluşmasında konuşma yaptığı sırada elektrik çarptı.

Tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Bakan Şeyh Raşit heyecanlı bir şekilde mitingde konuşurken aniden elektrik akımına kapıldı. Kazayı hafif atlatan Bakan konuşmasına gülerek devam etti.

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!
İran, Basra Körfezi’nde yapay ada inşa ediyorİran, Basra Körfezi’nde yapay ada inşa ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pakistan bakan elektrik çarpması

En Çok Okunan Trend Haberler

Cenazeye öyle bir elbiseyle geldi ki... Tepki çekti

Cenazeye öyle bir elbiseyle geldi ki... Tepki çekti

30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü

30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü

İşte Atatürk'ün ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı

İşte Atatürk'ün ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı

Bakanlık açıkladı: Tehlikeli ve yasak

Bakanlık açıkladı: Tehlikeli ve yasak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

Norveç'te bir cami el sıkışmayan kadınlar için özür diledi!

İran, Basra Körfezi’nde yapay ada inşa ediyor

İran, Basra Körfezi’nde yapay ada inşa ediyor

Instagram fenomeni paylaşımıyla tartışma yarattı!

Fenomen isim rezil oldu! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

ABD'li ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldi

'En yakışıklı mahkum' İstanbul'a geldi

Fas'ta sel: 7 kişi öldü

Maç izlerken yaşandı! Korkunç anlar

Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı

Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.