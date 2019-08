Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Pakistan'da vatandaşa seslenen Bakan'ı elektrik çarptı.

Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet'i katıldığı bir halk buluşmasında konuşma yaptığı sırada elektrik çarptı.

#Pakistan railway minister suffers electric shock from mic while addressing a rally during #KashmirHour, just after he mentions PM Modi in the speech. ????



These are probably signs from God, urging #Pakistan to stop this non-sense. Please listen!???? @gauravcsawant @bhartijainTOI pic.twitter.com/N3fcqjPrhN