Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Pakistan'da vatandaşa seslenen Bakan'ı elektrik çarptı.
Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet'i katıldığı bir halk buluşmasında konuşma yaptığı sırada elektrik çarptı.
#Pakistan railway minister suffers electric shock from mic while addressing a rally during #KashmirHour, just after he mentions PM Modi in the speech. ????— NooriBadat (@NooriBadat) August 30, 2019
These are probably signs from God, urging #Pakistan to stop this non-sense. Please listen!???? @gauravcsawant @bhartijainTOI pic.twitter.com/N3fcqjPrhN
Tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Bakan Şeyh Raşit heyecanlı bir şekilde mitingde konuşurken aniden elektrik akımına kapıldı. Kazayı hafif atlatan Bakan konuşmasına gülerek devam etti.
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