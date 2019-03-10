Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Avrupa'nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak ve kızak keyfi yaşanıyor.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden gelen öğrenciler ise bu anları objektifleriyle fotoğraflıyor.

Kızakla kayılan acemi pistinde ise hızını kontrol edemeyen bazı kayak severler küçük çaplı kazalara neden oldu. (İHA)