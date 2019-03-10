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Palandöken hafta sonunda dolup taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi kar severler için kaçırılmaz bir atmosfer oluşturdu. Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli-yabancı pek çok turist güneşli havada karın keyfini sürdü.

Kar topu oynayıp bol bol kayak yapan turistlerin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

Güneşli havada karın keyfini çıkardılar

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayağın keyfini çıkarttı.
Avrupa'nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak ve kızak keyfi yaşanıyor.
Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde, 7’den 70'e herkes karın tadını çıkarıyor.
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden gelen öğrenciler ise bu anları objektifleriyle fotoğraflıyor.
Kızakla kayılan acemi pistinde ise hızını kontrol edemeyen bazı kayak severler küçük çaplı kazalara neden oldu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Palandöken Tatil kar

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