MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pamuk hasadına katılan Türkan Şoray'a hayranından şaşırtan sözler: Fatma Girik öldü, sen ölme

Pamuk hasadına katılan Türkan Şoray'a hayranından şaşırtan sözler: Fatma Girik öldü, sen ölme

28.09.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sinemasının efsane oyuncularından Türkan Şoray, Mersin'de adının verildiği bir pamuk çeşidinin hasadına katıldı. Bu sırada yaşlı bir kadın Şoray'a yazma hediye ederek, "Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” şeklinde konuştu. Şoray ise büyük bir şok yaşadı.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitü, yetiştirilen bir pamuğa ise 'Türkan' adını verdi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi de katkı verdi. Pamuğun hasadı ise bugün gerçekleştirildi. Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı.

AW723552_14

"ALLAH BİLİR" YANITINI VERDİ

Bu sırada Türkan Şoray’a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Ayrıca Kılıç, Türkan Şoray’a, “Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi. Şoray ise bunun üzerine şok geçirerek, "Allah bilir" cevabını verdi.

AW723552_02

Burada konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, “Bu çeşit geliştirildiğinde arkadaşlarımla istişare yaptık ve bu çeşide Yeşilçam’ın en hoş artistinin ismini verelim dedik. Çünkü pamukta ona benziyordu. Bundan sonra sadece Yeşilçam’da değil, çiftçimizin dilinde, topraklarında hayat bulsun, o çeşit yaşadıkça, o tarla ekildikçe onun ismi anılsın istedik. Aslında biz ülkeyi doyuruyoruz. Çok şey geliştirip, üretiyoruz. Bunun yanında 20-25 milyar dolar dış ticaret ihracatı yapıyoruz. Ancak biz tarımcıların ismi duyulmuyor” diye konuştu.

AW723552_03

"ADANA PAMUKLARA BÜRÜNSÜN"

Türkan Şoray ise pamuk çeşidine isminin verildiği için mutlu olduğunu belirterek, “Son dönemlerde pamuğun ekim alanlarının azaldığını duyuyorum. Yıllardır Adana’da pamuk üretiminden bahsedilirdi. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun, Adana pamuklara bürünsün” dedi.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asya ve Cemşit'i Türkan Şoray ile Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu! Sosyal medyada gündem olduSelvi Boylum Al Yazmalım'ın Asya ve Cemşit'i Türkan Şoray ile Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu! Sosyal medyada gündem oldu

AW723552_08

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise belediyenin görevinin sadece yol ve su olmadığını anlatarak, “Bu olağanüstü önemli bir hadise. Hepinizi kutluyorum. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey döviz ve buna katkılarınızdan dolayı yürekten kutluyorum. Bizde, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak nerede faydalı bir hizmet varsa ona katkı sunuyoruz. Bunlar, belediyelerin yaptığı işler değil ama tarımsal dairemiz var ve belediyelerin artık bu tarz işleri var” ifadelerini kullandı. (İHA)

AW723552_09

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi! Bakın ne aldıİbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi! Bakın ne aldı
İrem Derici ve Selin Ciğerci'nin Elazığ konseri iptal edildi! &quot;İnsanlara iş imkanı sağlamak için geliyorum&quot;İrem Derici ve Selin Ciğerci'nin Elazığ konseri iptal edildi! "İnsanlara iş imkanı sağlamak için geliyorum"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu dünyaevine girdi: 'Reddedemeyeceğim bir teklifle geldiÜnlü oyuncu dünyaevine girdi: 'Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi
Paltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay olduPaltosunun önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle olay oldu
Erbil'in TikTok'taki günlük kazancı şoke ettiErbil'in TikTok'taki günlük kazancı şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Türkan Şoray Oyuncu ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Aşk iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

Aşk iddiası Hülya Avşar'ı çıldırttı! Zehir zemberek açıklama

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İlginizi Çekebilir

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.