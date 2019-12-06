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Pantone yılın rengini seçti! 2020'nin rengi klasik mavi oldu

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Pantone renk şirketi, "evrensel favori" olan "klasik mavi"yi 2020'nin rengi olarak belirledi. Pantone Renk Enstitüsü'nün yöneticisi Leatice Eiseman, bu renk tonunun klasik olması nedeniyle tutarlılık ve güven ifade ettiğini söylüyor. Kuşkusuz modaya da yön verecek olan bu rengi bakın daha önce Kraliyet Ailesi ve ünlüler nasıl taşımış!

Pantone yılın rengini seçti! 2020'nin rengi klasik mavi oldu

Pantone renk şirketi, "evrensel favori" olan "klasik mavi"yi 2020'nin rengi olarak belirledi. Bu renk tonunun klasik olması nedeniyle tutarlılık ve güven ifade ettiğinin altına çizen Pantone Renk Enstitüsü'nün yöneticisi Leatice Eiseman, 'Güven ve inanç gerektiren bir zamanda yaşıyoruz. Her zaman güvenebileceğimiz, sağlam ve güvenilir bir mavi renk olan Pantone 19-4052 klasik mavi ile ifade edilen şey de bu tür bir tutarlılık ve ne olacağını öngören bir renk' ifadesini kullandı. Geleceğin ne beklediğini bilemiyoruz ama Kraliyet Ailesi kadınları bu rengi çok sık kullanmalarıyla biliniyor.

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Amerikan renk şirketi Pantone, 2020’nin rengi olarak “klasik mavi”yi seçti. Pantone, kendi renk skalasında 19-4052 no’lu renk olan klasik mavi için, “sakinliği, güvenliği ve bağ kurmayı teşvik eden güven verici bir mevcudiyet" tanımını yaptı.

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2019 yılının rengi seçilen “canlı mercan” rengi "canlandırıcı ve hayat dolu" olarak tanımlanırken, 2020 yılının rengi "insan ruhuna bir tür huzur ve sakinlik getiriyor" şeklinde lanse edildi. Bu rengin diğer faydaları arasında, odaklanmaya yardımcı olması ve özellikle teknolojinin sürekli artan gelişmelerinin ışığındaki düşünceleri merkeze getirmesi sayıldı.

ÜNLÜLER SIKLIKLA KULLANIYOR

Bununla birlikte modaya da yön verecek olan bu renk Kraliyet Ailesi kadınları ve ünlüler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Meghan Markle, Kate Middleton, Kraliçe Letizia ve diğer Kraliyet kadınları ve ünlüler bakın daha önce mavi rengi nasıl taşımışlar.

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Kate Middleton

3
Bella Hadid

19
Kraliçe Elizabeth

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Meghan Markle

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Kraliçe Letizia

7
Rihanna

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Gigi Hadid

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Anahtar Kelimeler:
Pantone klasik mavi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mavi ve yeşil insana huzur verir güzel renklerdir.
@horus_15 asgari ücretlide giyerse bu renklerden huzur bulurmu
MAVİ.... BEYAZ.. ZATEN... HER YILIN RENGİ...
O nasıl kıyafet ya. Bişe giymesen daha az dikkat çekerdi. Artık dar kıyafet anlayışında absürs çığır açtınız...
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