HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa’dan sonra en yüksek rütbeye sahip! Kardinalden cinsel taciz itirafı: '14 yaşındaki kız çocuğuna...'

Papa’dan sonra en yüksek rütbeye sahip! Kardinalden cinsel taciz itirafı: '14 yaşındaki kız çocuğuna...'

08.11.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’daki Katolik Kilisesi’nin Papa’dan sonraki en yüksek mevkiye sahip Kardinallerden biri olan Jean-Pierre Ricard, 35 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz uyguladığını itiraf etti. Ricard, "Otuz beş yıl önce, bir kilise rahibiyken, 14 yaşında bir genç kıza karşı ayıplanacak davranışlarda bulundum" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Fransa Katolik Kilisesi, dün açıklama yaparak Kardinal dahil 11 din görevlisinin cinsel taciz ile ilgili suçlandığını belirtti.

Papa’dan sonra en yüksek rütbeye sahip! Kardinalden cinsel taciz itirafı: '14 yaşındaki kız çocuğuna...'

Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, dün düzenlenen bir konferansta Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın itiraf açıklaması dahil 11 din adamının cinsel taciz ile suçlandığını duyurdu. Açıklamada Kardinal Ricard ve Creteil Psikopozu Michel Santier haricinde 6 piskoposun Kilise veya yargı tarafından cinsel tacizle suçlandığını ifade etti. Bu din görevlilerine ek olarak 2 eski piskoposun soruşturma altında olduğu ve bir din görevlisinin ise benzer suçlamalarla savcılığa bildirildiği vurgulandı.

CİNSEL TACİZİ İTİRAF ETTİ

Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın açıklamasının da okunduğu basın toplantısında Ricard’ın şu sözlerine yer verildi;

“Otuz beş yıl önce, bir kilise rahibiyken, 14 yaşında bir genç kıza karşı ayıplanacak davranışlarda bulundum. Davranışım, bu kişi için kaçınılmaz olarak ağır ve kalıcı sonuçlara yol açtı… Burada af talebimi yeniliyorum ve tüm ailesinden af diliyorum."

DHA

Doktordan şaşkına çeviren savunma! 'Aldatılmama rağmen...' Doktordan şaşkına çeviren savunma! 'Aldatılmama rağmen...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Kore lideri Kim'in yeni hedefi: Bu kez füze değil!Kuzey Kore lideri Kim'in yeni hedefi: Bu kez füze değil!
Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...Siyaset kulisleri bu görüşmeye kilitlendi, yeni aday...
Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var
Anahtar Kelimeler:
Kardinal Papa Fransa cinsel taciz

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramıyor!

Kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramıyor!

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.