KADIN

Papatya çayı ne işe yarar?

elif.duzen elif.duzen
SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

Eski dönemlerden bu yana uyku düzeninde yaşanan bozukluklarda, uykusuzluk problemlerinde ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavilerinde kullanılan papatya çayı birçok derde deva olmasıyla gündemde yerini aldı. İçenlerin bile bilmediği papatya çayının faydaları nelerdir?

Papatya çayı ne işe yarar?

Ülkemizde de papatya dendiğinde ilk akla gelen sarı papatyalar yani Alman papatyasıdır.
Faydaları araştırılan papatya türü de Alman papatyasının türüdür.

Papatya çayının faydaları

  • Uyku bozukluğu yaşayan ve uykuya geçiş sürecinde sorun yaşayan insanlarda
    kullanılır.
  • Romatizmal rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrıları dindirmek için kullanılır.
  • Kaşıntı sonrası deri döküntüsü oluşturan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletmek
    için kullanılır.
  • Sindirime yardımcı olması amacıyla yemeklerden sonra kullanılır.
  • Günlük yaşamda karşı karşıya kalınan fazla stresi azaltmak için kullanılır.
  • Oluşan mide kasılmalarını engeller.
  • Bağırsak hareketlerinde artış uyandırır.
  • Sakinleştirici özelliğiyle insanlar üzerinde dinlendirici etkisi vardır.
  • Soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda boğaz ağrısına iyi gelir.
  • Kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları kasılmaları hafifletmede kullanılır.
  • İnsan üzerindeki kaygıyı azaltır ve rahatlama sağlar.
  • Alerji belirtilerini en aza indirir.
  • Kasları gevşeterek oluşacak krampları engeller.
  • Sabah bulantısı yaşayan insanlarda kullanılarak bulantılar giderilir.
  • Menopoz dönemindeki kadınlar için rahatlama amacıyla kullanılır.
  • Gargara suyu olarak apse tedavilerinde kullanılır.
  • Şişmiş gözler ve ağrıyan gözler için kaynatılmış papatyalar pamuk yardımı ile
    kullanılır.
  • Oluşan hazımsızlıkla, gaz problemleriyle başa çıkmada kullanılır. Mideyi rahatlatır.
  • Cildinizde oluşan yara ve sivilce izleri gibi izlerin geçme sürecini hızlandırır. Kaynamış
    papatyayı pamuk yardımıyla yaraların üzerine sürebilirsiniz. Etkisi gözle görülecektir.
  • Ülser ve mide yanmalarına karşı da kullanılmaktadır.
  • Karaciğeri koruyan özelliği de bulunmaktadır.

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Papatya çayı nasıl hazırlanır

Eğer iyi demlenmiş bir papatya çayı hazırlamak istiyorsanız 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş
papatyayı bir cezveye koyun. Üzerine kaynaması için yarım litreye yakın su koyun ve ocağa

yerleştirin. Papatya çayının iyice demlenmesini ve kendini salmasını bekleyin. Cezvede sıcak
su ile 5-6 dakika demlenen papatya çayını alın ve bir bardağa süzerek doldurun. Eğer
tatlandırarak içmek isterseniz içerisine bal ya da birkaç damla limon damlatabilirsiniz.
Papatya çayını öğünler arası tüketmek önerilir.

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