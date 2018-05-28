Papatya çayı ne işe yarar?

Ülkemizde de papatya dendiğinde ilk akla gelen sarı papatyalar yani Alman papatyasıdır.
Faydaları araştırılan papatya türü de Alman papatyasının türüdür.
Papatya çayının faydaları
- Uyku bozukluğu yaşayan ve uykuya geçiş sürecinde sorun yaşayan insanlarda
kullanılır.
- Romatizmal rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrıları dindirmek için kullanılır.
- Kaşıntı sonrası deri döküntüsü oluşturan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletmek
için kullanılır.
- Sindirime yardımcı olması amacıyla yemeklerden sonra kullanılır.
- Günlük yaşamda karşı karşıya kalınan fazla stresi azaltmak için kullanılır.
- Oluşan mide kasılmalarını engeller.
- Bağırsak hareketlerinde artış uyandırır.
- Sakinleştirici özelliğiyle insanlar üzerinde dinlendirici etkisi vardır.
- Soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda boğaz ağrısına iyi gelir.
- Kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları kasılmaları hafifletmede kullanılır.
- İnsan üzerindeki kaygıyı azaltır ve rahatlama sağlar.
- Alerji belirtilerini en aza indirir.
- Kasları gevşeterek oluşacak krampları engeller.
- Sabah bulantısı yaşayan insanlarda kullanılarak bulantılar giderilir.
- Menopoz dönemindeki kadınlar için rahatlama amacıyla kullanılır.
- Gargara suyu olarak apse tedavilerinde kullanılır.
- Şişmiş gözler ve ağrıyan gözler için kaynatılmış papatyalar pamuk yardımı ile
kullanılır.
- Oluşan hazımsızlıkla, gaz problemleriyle başa çıkmada kullanılır. Mideyi rahatlatır.
- Cildinizde oluşan yara ve sivilce izleri gibi izlerin geçme sürecini hızlandırır. Kaynamış
papatyayı pamuk yardımıyla yaraların üzerine sürebilirsiniz. Etkisi gözle görülecektir.
- Ülser ve mide yanmalarına karşı da kullanılmaktadır.
- Karaciğeri koruyan özelliği de bulunmaktadır.
Papatya çayı nasıl hazırlanır
Eğer iyi demlenmiş bir papatya çayı hazırlamak istiyorsanız 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş
papatyayı bir cezveye koyun. Üzerine kaynaması için yarım litreye yakın su koyun ve ocağa
yerleştirin. Papatya çayının iyice demlenmesini ve kendini salmasını bekleyin. Cezvede sıcak
su ile 5-6 dakika demlenen papatya çayını alın ve bir bardağa süzerek doldurun. Eğer
tatlandırarak içmek isterseniz içerisine bal ya da birkaç damla limon damlatabilirsiniz.
Papatya çayını öğünler arası tüketmek önerilir.
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