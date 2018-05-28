Papatya çayı ne işe yarar?

Ülkemizde de papatya dendiğinde ilk akla gelen sarı papatyalar yani Alman papatyasıdır.

Faydaları araştırılan papatya türü de Alman papatyasının türüdür.

Papatya çayının faydaları

Uyku bozukluğu yaşayan ve uykuya geçiş sürecinde sorun yaşayan insanlarda

kullanılır.

kullanılır. Romatizmal rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrıları dindirmek için kullanılır.

Kaşıntı sonrası deri döküntüsü oluşturan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletmek

için kullanılır.

için kullanılır. Sindirime yardımcı olması amacıyla yemeklerden sonra kullanılır.

Günlük yaşamda karşı karşıya kalınan fazla stresi azaltmak için kullanılır.

Oluşan mide kasılmalarını engeller.

Bağırsak hareketlerinde artış uyandırır.

Sakinleştirici özelliğiyle insanlar üzerinde dinlendirici etkisi vardır.

Soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda boğaz ağrısına iyi gelir.

Kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları kasılmaları hafifletmede kullanılır.

İnsan üzerindeki kaygıyı azaltır ve rahatlama sağlar.

Alerji belirtilerini en aza indirir.

Kasları gevşeterek oluşacak krampları engeller.

Sabah bulantısı yaşayan insanlarda kullanılarak bulantılar giderilir.

Menopoz dönemindeki kadınlar için rahatlama amacıyla kullanılır.

Gargara suyu olarak apse tedavilerinde kullanılır.

Şişmiş gözler ve ağrıyan gözler için kaynatılmış papatyalar pamuk yardımı ile

kullanılır.

kullanılır. Oluşan hazımsızlıkla, gaz problemleriyle başa çıkmada kullanılır. Mideyi rahatlatır.

Cildinizde oluşan yara ve sivilce izleri gibi izlerin geçme sürecini hızlandırır. Kaynamış

papatyayı pamuk yardımıyla yaraların üzerine sürebilirsiniz. Etkisi gözle görülecektir.

papatyayı pamuk yardımıyla yaraların üzerine sürebilirsiniz. Etkisi gözle görülecektir. Ülser ve mide yanmalarına karşı da kullanılmaktadır.

Karaciğeri koruyan özelliği de bulunmaktadır.

Papatya çayı nasıl hazırlanır

Eğer iyi demlenmiş bir papatya çayı hazırlamak istiyorsanız 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş

papatyayı bir cezveye koyun. Üzerine kaynaması için yarım litreye yakın su koyun ve ocağa

yerleştirin. Papatya çayının iyice demlenmesini ve kendini salmasını bekleyin. Cezvede sıcak

su ile 5-6 dakika demlenen papatya çayını alın ve bir bardağa süzerek doldurun. Eğer

tatlandırarak içmek isterseniz içerisine bal ya da birkaç damla limon damlatabilirsiniz.

Papatya çayını öğünler arası tüketmek önerilir.