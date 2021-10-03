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Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

03.10.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da park halindeki aracın içinde oturan gençlere düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasiismail Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

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POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş park ettikleri aracın içinde otururken kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda Hakan Ateş (18), Şükrü K.(19) ve Batuhan E. yaralanırken, Raif Y. ise olayı yara almadan atlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Hakan Ateş kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırıda araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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