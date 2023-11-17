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    4. Parmağını sifona sıkıştırdı! Gözyaşlarına hakim olamadı... O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti

    Parmağını sifona sıkıştırdı! Gözyaşlarına hakim olamadı... O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti

    17.11.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'zguneyy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sifona parmağının sıkıştığı anları sosyal medyadan gösterdi. Gözyaşlarına hakim olamadığı paylaşımına genç kadın, "Parmağı sifona sıkışan ilk insan olabilirim" notunu ekleyerek paylaştı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla parmağının sifona sıkıştığı anları gösteren bir kadın kısa sürede kullanıcılar arasında viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda genç kadın tırnağının uzun olmasından dolayı sifonun boşluğuna sıkıştığını söyledi. Tuşa bastığı anda büyük bir acı hisseden genç kadın gözyaşlarına hakim olmadı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoya yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcılar olayın yaşanma şekline dikkat çekerken, "Bunu nasıl başardın?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten böyle bir şey yaşandı mı? Kurgu olmasını diliyorum" yorumunu yaptı.

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