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Parti listeleri Şahan Gökbakar'ı rahatsız etti! "Eli gitmiyor insanın..."

13.04.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile girdiği polemikle gündeme gelen Şahan Gökbakar, milletvekili aday listelerinde yer alan isimlerden rahatsız oldu. ünlü komedyen bu konuda da sessiz kalmadı.

Parti listeleri Şahan Gökbakar'ı rahatsız etti! "Eli gitmiyor insanın..."

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Partilerin listelerinde yer alan isimler günlerdir gündemde. İdris Naim Şahin, Sadullah Ergin gibi isimler CHP listelerinde olunca isimleri de yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Son dönemde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile girdiği polemikle gündeme gelen Şahan Gökbakar da listeler konusunda sessiz kalmadı.

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Şahan Gökbakar isim vermeden şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Partilerin listeleri felaket...Öyle isimler var ki, insan 'biz neden bu isimleri hâlâ milletvekili seciyoruz yahu?' diye sormadan edemiyor. Eli gitmiyor insanın. Değişim şart. O yüzden yutkunuyor herkes ama olmuyor. Bu ülkenin düzelmesi için çoook uzun bir yol var maalesef."

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