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'Partili isimle görüştüm' diyerek duyurdu: Fatih Portakal, altılı masanın adayını açıkladı! Gündeme damgasını vuracak iddia: "Tam mutabakat sağlandı"

04.01.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri de altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialar tartışmaların yönünü belirlemeye devam ediyor. Altı parti lideri, bu ayın sonlarına doğru aday konusunun masaya yatırılacağını ifade ediyor. Ancak gazeteci Fatih Portakal'ın iddiasına göre masa adayını çoktan belirledi. Portakal, "Net bir şekilde" diyerek verdiği isim için "Birkaç pürüz hariç altılı masa tam mutabakat sağladı" dedi.

'Partili isimle görüştüm' diyerek duyurdu: Fatih Portakal, altılı masanın adayını açıkladı! Gündeme damgasını vuracak iddia: "Tam mutabakat sağlandı"

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının belli olduğu iddiasının sahibi Fatih Portakal, masadaki partilerden bir yetkiliyle görüştüğünü açıkladı. Son dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde yoğunlaşan adaylık tartışmalarına yeni bir boyut katacak açıklamaya göre altılı masa adayını belirledi. Portakal, hakkında "tam mutabakat sağlandığını" söylediği o ismi de açıkladı.

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"SİZİN DE DİLE GETİRDİĞİNİZ O İSİM"

Portakal, YouTube kanalında ypaıtğı açıklamada altılı masadan bir parti yetkilisine dayandırdığı iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu, dün akşam saatlerinde edindiğim bir bilgiydi. Altılı masanın içerisinde bulunan partilerden birisiydi konuştuğum kişi. 'Aday belli' dedi. 'Fatih bey, altılı masada aslında en çok konuşulan sizin de bildiğiniz, sizin de dile getirdiğiniz o isim' dedi. Dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. 'Herkesin konuştuğu, kendini ön plana çıkaran, sizin de dile getirdiğiniz' dediği anda zaten Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anlıyorsunuz.

"NET BİR ŞEKİLDE"

"Altılı masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar vermiş. Net bir şekilde. Konuştuğum kaynak da altılı masanın o partilerinin içerisinden birisi."

Portakal, aday konusunda şartlar olduğunu da ifade etti.

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fatih portakal Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa

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