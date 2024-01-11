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    4. Pasaportundaki küçücük yırtık tüm tatilini mahvetti! Ailesinin bindiği uçağa alınmadı... Tüm planını iptal etti

    Pasaportundaki küçücük yırtık tüm tatilini mahvetti! Ailesinin bindiği uçağa alınmadı... Tüm planını iptal etti

    11.01.2024 15:44 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Jake Burton isimli genç bir çocuk ailesiyle birlikte yeni yıl tatiline gitmek istemişti. Ancak Burton pasaportunda bulunan yırtık nedeniyle ailesinin bindiği uçağa alınmadı. Aile İspanya tatilini iptal etmek zorunda kalarak evlerine geri döndü. Sosyal medyadan Burton hikayesini paylaşınca viral oldu.

    İngiltere'de yaşaayan 19 yaşındaki James Burton isimli bir çocuk ailesiyle 8 günlük aile tatili için İspanya'nın Benidorm şehrine gitmeye karar vermişti. Ebeveynleri Rachael ve Chris ile birlikte havalimanına gelen Burton ailesinin uçağa binmesine rağmen pasaportunun ön sayfasındaki yırtık nedeniyle uçağa alınmadı.

    "SADECE BASİT BİR HATA"

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    Pasaportundaki ayrıntı keşfedildiğinde Jake ve ebeveynleri kapıda durduruldu ve ebeveynlerinin uçağa binmesine izin verilirken aile, Jake'in reddedilmesi nedeniyle planladıkları tatile devam edemeyerek havalimanından geri dönmek zorunda kaldı.

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    The Sun'a konuşan Rachael, "Bütün kontrollerden geçmiştik ama en sonunda uçağa binmek üzereyken bizi geri çevirdiler. Kesinlikle yürek parçalayıcıydı. İlk etapta geri çevrilmiş olsaydı bir şey olurdu ama kapıya vardığınızda tatil moduna giriyorsunuz ve bu çok kötü.Sadece basit bir hata tüm planlarımıza mâl oldu" dedi.

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