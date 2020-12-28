Pasif dikkat eksikliği çocuklarda ne gibi sorunlara yol açar?

Erkek çocuklarında kızlara göre daha sık görülür. Pasif dikkat eksikliği bulunan çocuklar detaylara odaklanma konusunda büyük bir sorun yaşarlar. Yaptıkları işte dikkatleri hızlı bir şekilde dağılır ve başka bir işe geçerler. Pasif dikkat eksikliği semptomları arasında konuşulduğunda dinlememe, organize olmada güçlük çekme, okulda dikkatsizlik ve unutkanlık vardır. Çocuğunuzda bu gibi belirtiler gözlemliyorsanız dikkatli olmanızda ve konunun uzmanından destek almanızda fayda vardır.

Pasif Hiperaktivite Bozukluğu Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

Hiperaktivite bozukluğu nedir ve nasıl belirlenir? Dikkat eksikliğinin üç ana maddesi vardır.

Bunlar:

Dürtüsellik,

Dikkatsizlik,

Hiperaktivitedir.

Dikkat eksikliği bu üç maddenin görülme şekillerine göre iki farklı alt kategoriye ayrılır. En sık görülen üç maddenin de bir arada gözlenmiş olduğu kombine tiptir. Hiperaktivitenin görülmediği sadece dikkat eksikliğinin gözlemlendiği tip dikkat eksikliği bozukluğu olarak isimlendirilir.

Daha nadir gözlemlenen bir tip olan hiperaktif dürtüsel tipte ise dikkat eksikliği olarak görülmez. Çocuklarda dikkat eksikliği tanısı konmadan önce yakın zamanlarda çevrelerinde yaşamış oldukları negatif olayları düşünebilirsiniz. Bu olaylara ailenin içerisinde yaşanan geçimsizlik, kavga ve şiddet, okulda yaşamış olduğu problemler, sevilen birinin ölümü örnek olabilir. Yakın zamanlarda yaşamış olduğu olayların dışında sağlık problemlerine de dikkat edebilirsiniz. Fark edilemeyen nöbetler, tiroit, uykusuzluk, anksiyete ve depresyon problemleri olabilir.