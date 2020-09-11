Pastel boyadan ruj nasıl yapılır? 10 dakikada hazır!

Bakımlı ve canlı görünen dudaklar için evde ruj yapmaya karar verdik. Kısa sürede hazırlanan ev yapımı rujun ana malzemesi ise pastel boya. Evet sevgili okur, doğru okudunuz. Pastel boya ve vazelin kullanarak istediğiniz tonlarda hem de kısa sürede ruj yapmak mümkün. İşte detaylar.

PASTEL BOYADAN RUJ YAPIMI

Toksik madde içermeyen ruj yapmak için malzemeler;

İlk olarak yapmak istediğiniz rujun rengini belirleyin ve pastel boyayı seçin.

Boyanın üzerindeki kağıdı çıkarın. Etiketi tamamen çıkarmak için boyayı suyun altına tutun.

Geniş bir tavanın içine su doldurun ve ocağa alın. Kırılmaz cam bir kasenin içine pastel boyayı doğrayın.

Tavadaki su tamamen ısındığında ortasına kaseyi koyun.

Pastel boya ısıyla erimeye başladığında içine bir çay kaşığı lavanta yağını ve bir çay kaşığı vazelin ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırın. Ocağın altını kapatın ve cam kaseyi havlu yardımıyla tavanın içinden alın.

Ruj kabına boşalttığınız malzemeyi ılıdıktan sonra buzdolabına koyun.



