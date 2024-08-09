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    4. Pazarda gördüğü bilekliğin gerçek fiyatını öğrenince şaşkına döndü! Değeri 25 bin dolar...

    Pazarda gördüğü bilekliğin gerçek fiyatını öğrenince şaşkına döndü! Değeri 25 bin dolar...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 14:37
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan Jessa Pena isimli bir kadın ikinci el alışveriş için pazara gitti. Pazarda yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen ve değeri tam 25.000 dolar olan bir bilezik görünce Pena şaşkına döndüğünü dile getirerek, "İkinci el eşya alışverişine gittiğinizde ve yanlışlıkla 25 bin dolarlık bir bilezik bulduğunuzda" notunu ekledi.

    Pazarda gördüğü bilekliğin gerçek fiyatını öğrenince şaşkına döndü! Değeri 25 bin dolar...

    MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "glitterandgoldfinds" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ikinci el alışveriş için antika pazarına gitti. İkinci el mağazasında alışveriş yapan genç kadın 18 ayarlık portre bileziğini bulduğunda gözlerine inanamadı. Bilekliğin parlak ve renkli tasarımında yakut ve altın gibi malzemeler kullanıldığı belirtildi.

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    Pena Newsweek'e yaptığı açıklamada bileziğin muhtemelen Geç Gürcü-Erken Viktorya dönemine ait, 1835 civarı, 18 ayar altından yapılmış ve kalkanların arkasında İsviçre kantonunun adı yazılı olduğunu söyleyerek, "Bu bilezikler, İsviçre bölgelerinin kıyafetlerini ve mirasını kutlamak için yapılmıştı; eski mücevherlerde 18 ayar ve üzerini bol miktarda bulmak nadirdir, çünkü genellikle yolda birileri satılmış olurdu, bu yüzden nadirliği beni özellikle heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

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    Pena, ikinci el mağazasının bileziğin fiyatını 5 bin dolar olarak belirlemesine rağmen, mücevherin değerinin 12 bin ila 26 bin 400 dolar arasında olabileceğini söyledi.

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    Express
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