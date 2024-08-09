Pazarda gördüğü bilekliğin gerçek fiyatını öğrenince şaşkına döndü! Değeri 25 bin dolar...

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "glitterandgoldfinds" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ikinci el alışveriş için antika pazarına gitti. İkinci el mağazasında alışveriş yapan genç kadın 18 ayarlık portre bileziğini bulduğunda gözlerine inanamadı. Bilekliğin parlak ve renkli tasarımında yakut ve altın gibi malzemeler kullanıldığı belirtildi.

Pena Newsweek'e yaptığı açıklamada bileziğin muhtemelen Geç Gürcü-Erken Viktorya dönemine ait, 1835 civarı, 18 ayar altından yapılmış ve kalkanların arkasında İsviçre kantonunun adı yazılı olduğunu söyleyerek, "Bu bilezikler, İsviçre bölgelerinin kıyafetlerini ve mirasını kutlamak için yapılmıştı; eski mücevherlerde 18 ayar ve üzerini bol miktarda bulmak nadirdir, çünkü genellikle yolda birileri satılmış olurdu, bu yüzden nadirliği beni özellikle heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

Pena, ikinci el mağazasının bileziğin fiyatını 5 bin dolar olarak belirlemesine rağmen, mücevherin değerinin 12 bin ila 26 bin 400 dolar arasında olabileceğini söyledi.