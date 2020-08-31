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Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Burdur'da, resim öğretmeni motosiklet sürücüsü Pelin Çakır'ın (32) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, orta refüjdeki yaya geçidinden yola çıkan Pelin Çakır'ın motosikletine minibüsün çarptığı anlar görülüyor.

Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 24 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.00 sıralarında Burdur-Tefenni Yolu üzerindeki yeni adliye kavşağında meydana geldi. H.S.Ü.'nün kullandığı minibüs ile özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Pelin Çakır'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında başındaki kask parçalanan Çakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Çakır, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verilirken kazadan sonra gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.S.Ü., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kent merkezi istikametinden Çendik Plajı yönüne giden Çakır, araçların kırmızı ışıkta durması üzerine motosikletiyle orta refüjdeki yaya geçidinden geçerek, yola çıkıyor. Ancak hızla gelen minibüs motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Çakır kaldırıma, motosiklet ise yola savruluyor.

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DHA

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