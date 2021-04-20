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Pelin Öztekin'den duygusal paylaşım! 'Ah be baba neden her şey bu kadar zamansız?'

20.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin yaptığı duygusal paylaşımla tüyleri diken diken etti. Babasını kaybeden genç oyuncu özlemini takipçileriyle paylaştı.

Pelin Öztekin'den duygusal paylaşım! 'Ah be baba neden her şey bu kadar zamansız?'

Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Babasına duyduğu özlemi anlatan Öztekin paylaşımına şunları yazdı:

"Zamanla dediler. Zaman? O kadar kifayetsiz kalıyor ki bu söz şu anlarda. Ben söyliyim Babiş, hiç zamanla geçmiyor gidişin hatta daha da derinleşiyor sensizliğim. Gittiğin turne, çektiğin film diye kendimi kandırdığım boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!

Ekran Alıntısı

“Ne yapıyorsun Peloş” diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, öf yaa bi de başıma bu geldi diye isyanımı. Başardığım işlerin aferini de sensiz yarım kaldı. Arkanda bıraktığın ayak izlerine basarak senin yolunda yürümeye devam ediyorum ama o ayakları yere sağlam bastığı için gurur duyduğun kızın bu aralar biraz yorgun, çaresiz. Sesimden anladığın tüm hislerim şimdi sessiz, içimde kocaman bir çığlık.

Bağırsam duyar mısın? Duysan gelir misin? Ahhh be baba neden her şey bu kadar zamansız! Çook özlüyorum, çoook seviyorum seni."

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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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