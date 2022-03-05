Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin fragmanı Netflix'te yayınlandığında izleyicide heyecan ve merak uyandırmıştı. Netflix yapımı dizi 3 Mart Perşembe günü izleyici ile buluştu. Hazal Kaya dizide Esra isimli bir gazeteciyi canlandırıyor. Hazal Kaya'nın dizide Atatürk'e sarıldığı sahne izleyenleri duygulandırdı. Bu kapsamda Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü kim canlandırdı? Hakan Dinçkol kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hakan Dinçkol hangi filmlerde oynadı? Yargı dizisinde hangi karakteri canlandırıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİNDE ATATÜRK'Ü KİM CANLANDIRDI?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü Hakan Dinçkol canlandırdı.

HAKAN DİNÇKOL KİMDİR?

Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981 yılında İstanbul'da doğdu.

Hakan Dinçkol, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Çocukluğu İstanbul, Kocamustafapaşa ve Ayvalık'ta geçti. Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol, üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı ve reklam filmlerinde rol aldı.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Asla Vazgeçmem dizisi ile yaşamış, ardından Savaşçı ve Yuvamdaki Düşman dizilerinde rol almıştır.

Hakan Dinçkol'un 2008 yılında evlenip 2016 yılında boşandığı eşi Merve Erol'dan, Mayra adında bir kızı vardır.

Hakan Dinçkol, TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde beden eğitimi öğretmenine hayat verdi.

HAKAN DİNÇKOL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Hakan Dinçkol'un oynadığı dizi ve filmler:

Öğretmen

Yuvamdaki Düşman

Savaşçı

Asla Vazgeçmem

HAKAN DİNÇKOL YARGI DİZİSİNDE HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRIYOR?

Pera Palas'ta gece Yarısı dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Hakan Dinçkol Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Cüneyt karakterine hayat veriyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi 2022 senesinde Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilmiş olan genç bir gazetecinin, kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenmekte siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını ve geçmişe gitmesini konu alıyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

•Hazal Kaya - Esra

•Selahattin Paşalı - Halit

•Engin Hepileri

•Tansu Biçer

•Hakan Dinçkol

•Ergun Metin

•Clare Louise Frost - Agatha Christie

•Jordan J Gallagher - Lover

•Yasemin Szawlowski - Sonia

•James Chalmers - George

•Ahmet Varlı

•Nergis Öztürk

•Murat Kılıç

