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Pes dedirten dolandırıcılık! Öyle bir yöntem kullandılar ki...

21.08.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de pes dedirten bir dolandırıcılık yaşandı. Torbalı ilçesinde 2 kişi, 'Koronayız' diyerek, sahte para ile sipariş verdi. Restoranlardan sipariş veren şüpheliler polisin takibi sonucu yakalandı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Pes dedirten dolandırıcılık! Öyle bir yöntem kullandılar ki...

İzmir'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olduklarını belirterek, restoranlardan sipariş veren ve gelen gıda ürünlerinin ücretini sahte para olarak asansöre koyup kuryeye yollayan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Torbalı ilçesinde S.O.Ç. ve T.U. isimli iki şüpheli, bölgedeki bir restorandan sipariş verdi. Gelen kuryeye koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olduklarını belirten iki şüpheli ürünleri asansöre bırakmalarını ve ücretini de asansörle göndereceklerini belirtti. Parayı asansörden alan kurye, daha sonra sahte olduğunu saptadı.

YAKALANDILAR

Farklı tarihlerde birçok kez kuryeleri sahte para ile mağdur ettikleri belirlenen iki şüpheli, şikayetler üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlmüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelede, S.O.Ç. ve T.U.'nun başka bir hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. 4 ayrı parada sahtecilik ve 1 otomobilden hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 12'si 100'lük ve 1'i 50 TL olmak üzere toplamda bin 250 TL sahte para, çantası çalınan bir market sahibi adına düzenlenmiş çok sayıda kimlik, kart, evrak, belge ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.O.Ç. ve T.U., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir dolandırıcı
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