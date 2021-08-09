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Peugeot'dan Ağustos'a özel sıfır faiz kampanyası

09.08.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Türkiye, sıfır faizli kredi imkanı ve uygun ödeme seçenekleri ile Ağustos ayına özel kampanya sunuyor.

Peugeot'dan Ağustos'a özel sıfır faiz kampanyası

Peugeot Türkiye’nin Ağustos ayı kampanyası kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında, B-SUV model Peugeot SUV 2008’e, 60.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor.

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Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve “Black Pack” seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008’de ve yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de ise 90.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Yeni PEUGEOT SUV 5008

YENİ PEUGEOT 208'DE FİYATLAR 199.000 TL'DEN BAŞLIYOR

Peugeot Türkiye’nin Ağustos fırsatları sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor. 2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni PEUGEOT 208, 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Peugeot 208’de fiyatlar 199.0000 TL’den başlıyor.

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PEUGEOT 508 ise 90.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

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