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Peugeot'nun yeni SUV modeli! İşte Peugeot 2008'in özellikleri

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 19.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

Peugeot, otomotiv dünyasında tamamen yeni bir deneyim yaşamak isteyenler için yeni Peugeot SUV 2008'i sundu. Güçlü ve özgün bir tasarım yaklaşımıyla dikkati çeken Yeni Peugeot SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyuyor. Peugeot SUV 2008, yeni nesil i-Cockpit 3D de dahil olmak üzere en gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Peugeot SUV 2008'in benzinli motorlu fiyatları 140 bin TL'den dizel versiyonları ise 170 bin TL'den satışa sunuluyor.

Peugeot'nun yeni SUV modeli! İşte Peugeot 2008'in özellikleri

Peugeot açıklamasına göre, firma, otomotiv dünyasında tamamen yeni bir deneyim yaşamak isteyenler için yeni SUV 2008’i sunuyor.

Yenilikçi ve heyecan verici bir otomobil deneyimi yaşatma vizyonuyla hareket eden Peugeot, çok yönlü bir sürüş deneyimi için son derece modern bir yorum getiriyor.

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GÜÇLÜ VE ÖZGÜN TASARIM

Yeni Peugeot SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyarken son derece güçlü ve özgün bir tasarım yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Peugeot’nun sahip olduğu bilgi birikiminden ve deneyimden sonuna kadar yararlanan yeni nesil SUV, yeni nesil i-Cockpit 3D de dahil olmak üzere en gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

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Yenilikçi güç ve aktarma organlarıyla öne çıkan Peugeot SUV 2008, kullanıcıya elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere her biri yüksek verimlilik seviyesine sahip 3 farklı motor seçeneğinden birini seçme imkanı tanıyor.

Yeni Peugeot SUV 2008, şirketin geleceğe dair heyecan ve güven verici vizyonunu yansıtmakla birlikte kullanıcılara ihtiyaç duydukları mobilite çözümünü sağlıyor. Yeni SUV ayrıca, Peugeot ürün gamını başarıya götüren değerleri bünyesinde barındırmakla kalmıyor, tasarım, inovasyon ve teknoloji noktasında daha da ileriye taşıyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Peugeot Peugeot SUV 2008

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kokpit çok karışık olmuş bence...
otomatik frenlemenin standart olması lazım..duvara toslamalar , arkadan çarpmalar çok olur..tabletle oynayan çocuk gibi dalıp gitmeler yaşanabilir..
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