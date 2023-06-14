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Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler, konusu nedir? Pi'nin Yaşamı nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam TV'de!

14.06.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pi'nin Yaşamı filminin konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Orijinal dıyla Life Of Pie ara ara televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Pi'nin Yaşamı'nı bu akşam televizyonda izlemek isteyen seyirciler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler, konusu nedir? Pi'nin Yaşamı nerede ve kaç yılında çekildi?

Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler, konusu nedir? Pi'nin Yaşamı nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam TV'de!

Pi'nin Yaşamı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Dünyaca ünlü Pi'nin Yaşamı filmi 85. Oscar Ödülleri'nde 11 dalda aday gösterilmişti. Film, vizyona girdiği dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Peki, Pi'nin Yaşamı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler...

Pİ'NİN YAŞAMI KONUSU

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalda hayatta kalanlar ise bir sırtlan, bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktur. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir. Keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir.

life of pie

Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCU KADROSU

Suraj Sharma - Piscine Molitor "Pi" Patel
Irrfan Khan - Pi, yeyişkin hali
Ayush Tandon - Pi, yaş 11/12
Gautam Belur - Pi, yaş 5
Tabu rolü Gita Patel- Pi'nin annesi
Adil Hussain rolü Santosh Patel - Pi'nin babası
Gérard Depardieu - Aşçı
Po-Chieh Wang - Tayvanlı denizci
Rafe Spall - Yazar
Shravanthi Sainath - Anandi, Pi'nin gençlik aşkı
Andrea Di Stefano - Rahip
Vibish Sivakumar - Ravi Patel, Pi'nin büyük abisi, yaş 18/19
Mohamed Abbas Khaleeli - Ravi, yaş 15
Ayan Khan - Ravi, yaş 8

Pİ'NİN YAŞAMI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film Hindistan'ın farklı bölgelerinde (Munar, Pondicherry, India), Kanada (Montreal) ve Tayvan (Taichung) 'da 2012 yılında çekildi .


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