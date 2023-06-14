Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler, konusu nedir? Pi'nin Yaşamı nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam TV'de!

Pi'nin Yaşamı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Dünyaca ünlü Pi'nin Yaşamı filmi 85. Oscar Ödülleri'nde 11 dalda aday gösterilmişti. Film, vizyona girdiği dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Peki, Pi'nin Yaşamı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler...

Pİ'NİN YAŞAMI KONUSU

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalda hayatta kalanlar ise bir sırtlan, bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktur. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir. Keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir.

Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCU KADROSU

Suraj Sharma - Piscine Molitor "Pi" Patel

Irrfan Khan - Pi, yeyişkin hali

Ayush Tandon - Pi, yaş 11/12

Gautam Belur - Pi, yaş 5

Tabu rolü Gita Patel- Pi'nin annesi

Adil Hussain rolü Santosh Patel - Pi'nin babası

Gérard Depardieu - Aşçı

Po-Chieh Wang - Tayvanlı denizci

Rafe Spall - Yazar

Shravanthi Sainath - Anandi, Pi'nin gençlik aşkı

Andrea Di Stefano - Rahip

Vibish Sivakumar - Ravi Patel, Pi'nin büyük abisi, yaş 18/19

Mohamed Abbas Khaleeli - Ravi, yaş 15

Ayan Khan - Ravi, yaş 8

Pİ'NİN YAŞAMI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film Hindistan'ın farklı bölgelerinde (Munar, Pondicherry, India), Kanada (Montreal) ve Tayvan (Taichung) 'da 2012 yılında çekildi .



