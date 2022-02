Piliç Topkapı nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi nedir? Piliç Topkapı hangi yöreye ait?

Piliç Topkapı tarifi her gün ne pişireceğim diye düşünen ev hanımlarına ya da farklı bir tat arayışı içinde olanlara göre bir lezzet. Piliç Topkapı denilince insanın aklına nasıl bir tarif olduğu ve nasıl yapıldığı geliyor. Piliç Topkapı ismiyle sizi korkutmasın yapılışı ve malzemeleri son derece kolay bulunabilen ve pratik bir yemektir. İşte Piliç Topkapı tarifi ve Piliç Topkapı yemeğinin nasıl yapıldığına dair ipuçları...

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ İÇİN MALZEMELERİ NELERDİR?

7 adet kemiksiz tavuk but

Yarım limon suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

İç pilavı için;

Pirinç (her but için 1 yemek kaşığı)

2 yemek kaşığı kuzu ciğeri

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 adet soğan

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Tuz

Yenibahar

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Sıcak su (üzerine çıkmayacak kadar)

Butların üzerine sürmek için; (isteğe bağlı olmasa da olur)

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı salça

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Piliç Topkapı için kemiksiz butlar alınır, butlar biraz inceltilir ve limon suyu, tuz, zeytinyağından hazırlanan sosa yatırılıp bir gece bekletilir eğer zamanınız yoksa 7 saatte bekletebilirsiniz. Daha sonra pirinç ıslatılır, nişastası giderilir.

İç pilav için; tencereye sıvı yağ ve tereyağı dökülür, dolmalık fıstığın biraz pembeleşmesi için beklenir. İnce ince doğranmış kuru soğan ve çok küçük doğranmış kuzu ciğeri eklenip, kavrulur. Pirinçler süzülür bir kaba alınır ve ardından kuş üzümü, yenibahar ve tuz eklenip, üstüne çıkmayacak kadar sıcak su eklenip pişmeye bırakılır.

Dinlendirilen iç pilav soğutulur, butlar düz bir zemine yayılır, içine hazırlanan iç pilavdan bir miktar konulup sarılır, sarma işlemi yuvarlak yapılırsa daha hoş duracaktır ve kürdanla tutturulup tepsiye dizilir. Diğer butlara da aynı işlem yapılır. Butları beklettiğimiz sostan kalanı da üzerine gezdirilir.

Salça ve yoğurt karıştırılır, butların üzerine sürülür. 200 derece ısıtılmış fırında, kızarıncaya kadar pişirilir. Arada tepsideki suyundan kaşıkla tavukların üzerine kaşık kaşık gezdirilir. Dilerseniz yanında patates kızartmasıyla da servis yapabilirsiniz.

PİLİÇ TOPKAPI HANGİ YÖREYE AİT?

Enfes görüntüsüyle piliç topkapı Afyon yöresine ait olduğu bilinmektedir. Kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif edebileceğimiz Piliç Topkapı sunumuyla, görüntüsüyle ve tadıyla herkesin mutlaka yapıp denemesi gereken yemeklerden birisidir.