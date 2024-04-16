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    4. Pilot sosyal medyadan açıkladı: Yolcular neden türbülanstan korkmamalı? "Düşüyormuş gibi gelebilir"

    Pilot sosyal medyadan açıkladı: Yolcular neden türbülanstan korkmamalı? "Düşüyormuş gibi gelebilir"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 15:35
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    Hollandalı bir pilot, insanların genellikle uçuş sırasında türbülanstan korktuğunu söyledi. Ancak TikTok'tan yaptığı 3.6 milyon izlenen gönderisinde pilot türbülanstan yolcuların korkmaması gerektiğini söyleyerek "Türbülans uçmanın doğal bir parçası ve bu uçakta bir sorun olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

    KLM Royal Dutch Airlines'ın resmi hesabındaki paylaşımda elindeki uçak maketiyle türbülansın oluşumunu anlatan pilot yolcuların korkmaması gerektiğini söyleyince viral oldu.

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    Uçağın etrafındaki hava akışındaki değişiklikler nedeniyle sarsıntılar yaşayabildiğini dile getiren pilot, "Düşüyormuş gibi gelebilir. Uçak uçarken, değişen sıcaklıklarda, rüzgar hızlarında ve yönlerinde farklı hava kütleleriyle karşılaşıyor. Bu hava kütleleri farklı yoğunluklara yol açarak türbülansa yol açıyor" diye konuştu.

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