Pilot sosyal medyadan açıkladı: Yolcular neden türbülanstan korkmamalı? "Düşüyormuş gibi gelebilir"

KLM Royal Dutch Airlines'ın resmi hesabındaki paylaşımda elindeki uçak maketiyle türbülansın oluşumunu anlatan pilot yolcuların korkmaması gerektiğini söyleyince viral oldu.
Uçağın etrafındaki hava akışındaki değişiklikler nedeniyle sarsıntılar yaşayabildiğini dile getiren pilot, "Düşüyormuş gibi gelebilir. Uçak uçarken, değişen sıcaklıklarda, rüzgar hızlarında ve yönlerinde farklı hava kütleleriyle karşılaşıyor. Bu hava kütleleri farklı yoğunluklara yol açarak türbülansa yol açıyor" diye konuştu.