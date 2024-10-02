Pınar Altuğ'un tulumu dile düştü! En sonunda yanıt verdi: Bütün fotoğraflar...

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ 50. yaşını kutladı. Tescilli güzel Pınar Altuğ 50. yaşını sahnede kutladığı anları sosyal medyada da paylaştı.

Pınar Altuğ 50. yaş pozlarını "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana "iyi ki doğdun" dedi, herkese teker teker teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Altuğ'ın tiyatro oyununda giydiği sarı kostümle verdiği pozlar da dile düştü. Tulumu dile düşen Altuğ'a pek çok yorum geldi.

KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Yeliz Yeşilmen de bu konuda yorumlardan arasındaydı. "Peki o kıyafet nedir ya?" diyen Yeşilmen de bu sefer Altuğ'un fanlarından tepki gördü.

Derken Pınar Altuğ konuya açıklık getirdi. Mynet'in haberine göre; güzel oyuncu "Ben Duru Tiyatro'da Mutlu Aile Tablosu diye bir oyunda oynuyorum ve bu da oradaki kostümüm. bana sürpriz yapılıp pasta sahneye gelip sonrasında da içeri girdiğim gibi balonlarım ve şampanya kadehim elime geldiği için üstümü değiştiremedim" dedi.



Altuğ devamında se "Dolayısıyla da büyün fotoğraflar bu kıyafetle" ifadesini kullandı.