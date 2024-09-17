Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! Nikah öncesi ilk kare geldi

MYNET-Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini bu akşam resmileştiriyor. Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde sevgilisi Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

BEBEK MÜJDESİ GELDİ

Şimdilerde 1.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz'e hamilelik iddiaları sorulduğunda "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" yanıtını vermişti.

Bugün nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, evlenmek için Milano'yu seçti.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Milano'da el ele paylaşım yapan ünlü çiftten Pınar Deniz'in düğün hazırlıklarına başladığı bir karesi sosyal medyayı salladı.

Akşamki nikah için hazırlanan Deniz'in bu karesine sosyal medyada; 'en güzel gelin olacak', 'görmek için sabırsızlanıyorum' gibi yorumlar yapıldı.