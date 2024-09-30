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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğün hazırlığından kareler ortaya çıktı! Hayranlarından yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.09.2024 16:37
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Aşklarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım haftalarda İtalya'da dünyaevine girmişti. Düğün öncesi 1.5 aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'den düğünün hemen ardından karnını tutarak hamile pozu gelmişti. Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım, taze evli çiftin düğün öncesi hazırlıklarından karelerini paylaştı. Çiftin hayranlarından yorum yağdı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğün hazırlığından kareler ortaya çıktı! Hayranlarından yorum yağdı

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan yıldırım mutlu beraberliklerini Roma'da evlilikle taçlandırdı. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı sade bir törenle 'evet' diyen Pınar Deniz'in evlendiği sırada 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü ancak çift bebek sorularına geçiştirerek yanıtlamıştı.

ANNELİĞİNİ BÖYLE MÜJDELEDİ

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Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde Paris'te dünyaca ünlü isimlerle defilede yürüdüğü gecen karelerini paylaşmıştı. Deniz'in karnını tutarak verdiği hamile pozu ve yorumlara koyduğu bebek emojisi ise dikkatlerden kaçmadı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAN KARELER ORTAYA ÇIKTI

Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım Instagram hesabında erkek kardeşi ve gelini Pınar Deniz ile düğün hazırlığından kareleri paylaştı.

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Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilüfer Yıldırım zaman zaman Pınar Deniz ile paylaşımlar yapıyor.

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Yıldırım, peş peşe paylaştığı karelerde erkek kardeşi Kaan Yıldırım ve eşi Pınar Deniz ile olan romantik karesini de paylaştı.

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Bir karede ise çiftin düğün hazırlığı yaptığı dönemde gelinlik almak için gittikleri mağazada çekildikleri poz dikkat çekti.

Çiftin hayranlarından, "Çok güzelsiniz", "İkonik fotoğraflar" şeklinde yorumlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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