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Pişirme kağıdının kullanım alanı şaşırtıyor! Musluğa sürdüğünüzde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İster kek pişirin ister fırına tavuk hazırlayın, pişirme kağıdı mutfakta her zaman elinizin altında. Peki bu fırın kağıtlarının başka kullanım alanları da olduğunu biliyor muydunuz?

Pişirme kağıdının kullanım alanı şaşırtıyor! Musluğa sürdüğünüzde...

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olan pişirme kağıdının kullanım alanları sizi şaşırtabilir.

İşte pişirme kağıdının kullanım alanları.

  • Pişirme kağıdını huni şeklinde kıvırdığınızda etrafa bir şey dökmeden kavanozlarınıza gıdalarınızı boşaltabilirsiniz.
  • Duş perdesinin asıldığı metal zamanla paslanır. Bu pasa ve kireçle kaplı musluklara pişirme kağıdı sürdüğünüzde hem parlaklık kazandırabilir hem de su ve kireç izinden kurtulabilirsiniz.
  • Açılmayan kapanmayan fermuarların da düzgün işlemesini sağlayabilirsiniz. Fermuara birkaç kez pişirme kağıdını hızlıca sürtün. Artık fermuarların sorunsuz çalıştığnı göreceksiniz.
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