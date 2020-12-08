Pişirme kağıdının kullanım alanı şaşırtıyor! Musluğa sürdüğünüzde...

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olan pişirme kağıdının kullanım alanları sizi şaşırtabilir.
İşte pişirme kağıdının kullanım alanları.
- Pişirme kağıdını huni şeklinde kıvırdığınızda etrafa bir şey dökmeden kavanozlarınıza gıdalarınızı boşaltabilirsiniz.
- Duş perdesinin asıldığı metal zamanla paslanır. Bu pasa ve kireçle kaplı musluklara pişirme kağıdı sürdüğünüzde hem parlaklık kazandırabilir hem de su ve kireç izinden kurtulabilirsiniz.
- Açılmayan kapanmayan fermuarların da düzgün işlemesini sağlayabilirsiniz. Fermuara birkaç kez pişirme kağıdını hızlıca sürtün. Artık fermuarların sorunsuz çalıştığnı göreceksiniz.
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