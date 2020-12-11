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Piyasadaki tüm oyuncular Don’t Look Up'ta! Son katılan isim Chris Evans oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.12.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Piyasadaki tüm oyuncular Don’t Look Up'ta! Son katılan isim Chris Evans oldu

Adam McKay yönetmenliğindeki Don’t Look Up, Hollywood’daki tüm oyuncuların peşine düştü. Yıldızlarla dolu kadroya katılan son isim Chris Evans oldu.

The Big Short ve Vice filmleri ile dikkat çeken başarılı yönetmen Adam McKay'in, Netflix'te yayınlanacak olan Don’t Look Up filmi yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla ilk günden beri dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kadrodaki isimler yetmezmiş gibi kadroya yeni eklemeler yapılmaya devam ediliyor. Kadroya katılan son isim Captain America rolüyle dünya çapında ün kazanan Chirs Evans oldu.

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DON’T LOOK UP KADROSU

Daha evvel açıklanan Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Tomer Sisle gibi isimlerle vay arkadaş dedirten filmin kadrosuna Chris Evans da katıldı.

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2021 yılında Netflix’teki yerini alacak film, dünyaya yaklaşan ve kıyamet senaryosunu gerçeğe dönüştürecek bir göktaşı hakkında dünyayı bilgilendirmeye çalışan iki bilim insanının hikayesini anlatacak.

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