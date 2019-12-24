Pizza, cips ve burger yiyenlerin sperm sayısı daha düşük

Öğünleri pizza, burger, cips ve diğer işlenmiş ürünlerden oluşan genç ve fit erkeklerin sperm sayısının taze besin tüketen erkeklere kıyasla dramatik biçimde daha az olduğunu ortaya koyan bir çalışma yayımlandı.

Harvard Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmada ABD’li ve Danimarkalı araştırmacılar öğünleri hazır yemeklerden oluşan erkeklerin ortalama en düşük sperm sayısına sahip olduğunu buldu. Daha az kırmızı et ve işlenmiş et yiyen, daha az şekerli içecek ve nişastalı karbonhidrat tüketen erkeklerin sperm sayısının daha fazla olduğu ortaya çıktı.

En yüksek doğurganlık seviyesinde olmalarına rağmen, sperm seviyesi düşük olan erkekler doğal yollarla çocuk sahibi olmakta zorluk yaşayabilir. Son bulgular hazır yiyecek tüketiminin doğurganlık krizini tırmandıran temel sebep olabileceğini söylüyor. Araştırmalar 1970’lerden bu yana ortalama sperm sayısının yüzde 60 azaldığını gösteriyor.

STRES SEVİYESİNİN ARTMASI SPERM SAYISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çalışmada ortalama 19 yaşındaki 3 bin erkekten alınan sperm örnekleri incelendi.

Sheffield Üniversitesi’nde doğurganlık uzmanı profesör Allan Pacey, "Açık olan şu ki daha iyi beslenenler daha fazla antioksidan tüketiyor. Pizza, cips ve kırmızı et antioksidan stresi seviyesini artırıyor ve bu spermler için hiç iyi değil” dedi. Yeme alışkanlıkları ve doğurganlık arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışma henüz hakemli bir dergide yayınlanmamış olsa da, Pacey sonuçlarının “güçlü” olduğunu söyledi.