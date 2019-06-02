PKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi (2)

DİCLE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Doğubayazıt ilçesinde Türkiye- İran sınırında dün seyyar beton blokların yerleştirilme çalışmalarını yapan işçileri taşıyan minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Şemsettin Çermik, memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde toprağa verildi.

Çermik için Dicle ilçe merkezinde kurulan taziye evine, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve beraberindekilerde ziyaret ederek aileye başsağlığında bulundu.

FOTOĞRAFLI



