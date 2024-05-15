HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Plajdan fotoğraf paylaşınca... Fizyoterapistin tatil planı pahalıya patladı! Adım adım iz sürüp ortaya çıkardı

Plajdan fotoğraf paylaşınca... Fizyoterapistin tatil planı pahalıya patladı! Adım adım iz sürüp ortaya çıkardı

15.05.2024 11:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp tatile giden Fizyoterapist, bunu öğrenen rehabilitasyon merkezi sahibinin şikayetiyle açılan davada görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Raporu düzenleyen doktorla hemşire de görevi kötüye kullanma suçundan 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 sanığın cezalarının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Fizyoterapistin o tarihte sosyal medyada plajdan fotoğraf paylaştığı da öğrenildi.

Plajdan fotoğraf paylaşınca... Fizyoterapistin tatil planı pahalıya patladı! Adım adım iz sürüp ortaya çıkardı

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan S.U. (37), 2022 Temmuz'da merkezin sahibi Mehmet Evrim'i arayıp hasta olduğunu ve işe gelemeyeceğini söyledi, 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet Evrim, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini S.U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip durumu araştırdı. Çalışanı S.U.'nun, raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediğini ve o tarihte de Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirleyen Evrim, önce Çumra Kaymakamlığı'na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesi üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. S.U.'nun işine de son verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire E.T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, Dr. Ö.T.Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla S.U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da S.U.'nun olay günü E.T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.

_53785

DAVA AÇILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023'te hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede Fizyoterapist S.U.'nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, S.U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'Dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, Dr. Ö.T.Ç. ve hemşire E.T.'nin de 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme kararını verdi. Ö.T.Ç. ve E.T., 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan beraat ederken, ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan önce 5’er ay hapis cezası aldı. Daha sonra cezanın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. S.U. ise 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından beraat ederken, ‘Görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme' suçundan önce 5 ay hapis cezası aldı ve o cezanın da hükmün açıklanması geri bırakıldı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksicinin satırla parmağını kopardı! Trafikte dehşet anları...Taksicinin satırla parmağını kopardı! Trafikte dehşet anları...
Osman Kavala'nın talebi için karar verildiOsman Kavala'nın talebi için karar verildi
Nefes kesen kovalamaca! İşte o anlarNefes kesen kovalamaca! İşte o anlar
Anahtar Kelimeler:
Fizyoterapist tatil
En Çok Okunan Haberler
Dizi ve filmlerden tanınan kadın oyuncu da yakalandı

Dizi ve filmlerden tanınan kadın oyuncu da yakalandı

Piyasa fiyatına göre en az yüzde 20 daha ucuz! Talep yağıyor

Piyasa fiyatına göre en az yüzde 20 daha ucuz! Talep yağıyor

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü

'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkıp evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül'den haber var! 4 gün sonra ortaya çıktı

'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkıp evine dönmeyen 14 yaşındaki Betül'den haber var! 4 gün sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.