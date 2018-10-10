Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

Rus model spor yapmayı ve Play Station oynamayı çok seviyor.

Rusya'nın 'Barbie'si olarak bilinen model Anella Miller yaptığı paylaşımlarla adından çokça söz ettiriyor.

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Instagram'da 2.2 milyon takipçisi olan Rus model spor yapmayı ve Play Station oynamayı çok seviyor.