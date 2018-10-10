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Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Rus model Anella Miller, Instagram'da paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Rus model spor yapmayı ve Play Station oynamayı çok seviyor.

Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

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Rusya'nın 'Barbie'si olarak bilinen model Anella Miller yaptığı paylaşımlarla adından çokça söz ettiriyor.
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Instagram'da 2.2 milyon takipçisi olan Rus model spor yapmayı ve Play Station oynamayı çok seviyor.
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Anella Miller, paylaşımlarda tercihleri ile fenomen haline dönüştü.
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İşte güzel mankenin sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar...
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Anella Miller Rus model instagram

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