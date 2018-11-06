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PlayStation 4 severlere PUBG müjdesi!

ESPOR HABERLERİ  | 06.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok oynanan Battle Royal oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds Aralık ayında PS4 için çıkabilir.

PlayStation 4 severlere PUBG müjdesi!

Dünyanın en çok oynanan Battle Royal oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds Aralık ayında PS4 için çıkabilir. PS4 oyuncularının merakla beklediği oyun PUBG PS4 için Aralık ayında çıkabilir. Geçtiğimiz yıl Microsoft kanadı ile birlikte imzalanan 1 yıllık özel anlaşma kapsamında ilk olarak XBOX tarafını ziyaret eden PUBG, bu anlaşmanın tamamlanma süresinden sonra PS4 için çıkış yapabilir.

Bu anlaşmaya paralel olarak devam eden süreçte oyunun simgesi ve arkaplanı da PlayStation sunucularında ortaya çıktı. Tüm bunlar olup biterken Niko Partners analisti Daniel Ahmad, PUBG PlayStation 4 versiyonunun Aralık ayında çıkacağını ve 6 Aralık’ta The Game Awards 2018’de çıkış duyurusunun yapılacağına işaret etti. Resmi duyurunun daha önce de gelebileceğinin de altını çizdi.

http://karikocagaming.com/haberler/pubg-ps4-icin-aralik-ayinda-cikabilir

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eSpor PUBG PS4

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