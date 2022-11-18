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  4. Polis peşine düştü, mide röntgeninde ortaya çıktı! Midesinde 3 paket uyuşturucu saklamış

Polis peşine düştü, mide röntgeninde ortaya çıktı! Midesinde 3 paket uyuşturucu saklamış

18.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da polisin şüphesiyle hastanede muayene edilen İranlı F.A.'nın midesinde 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin ve 4,65 gram reçine esrar tespit edildi. F.A.'ya ilaç verilerek, midesindeki cisimlerin doğal yollarla çıkarılması sağlanırken, şüpheli tutuklandı.

Polis peşine düştü, mide röntgeninde ortaya çıktı! Midesinde 3 paket uyuşturucu saklamış

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da, İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığını belirledikleri F.A.'yı Doğubayazıt'ta takibe aldı. Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda gözaltına alınan ve Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde muayene edilerek röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, yabancı cisimler tespit edildi.

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TUTUKLANDI

F.A.'ya ilaç verilerek, midesindeki cisimlerin doğal yollarla çıkarılması sağlandı. Yapılan incelemede çıkan cisimlerin; 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin, 4,65 gram reçine esrar olduğu belirlendi. F.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)


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