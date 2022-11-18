Polis peşine düştü, mide röntgeninde ortaya çıktı! Midesinde 3 paket uyuşturucu saklamış

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da, İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığını belirledikleri F.A.'yı Doğubayazıt'ta takibe aldı. Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda gözaltına alınan ve Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde muayene edilerek röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, yabancı cisimler tespit edildi.

TUTUKLANDI

F.A.'ya ilaç verilerek, midesindeki cisimlerin doğal yollarla çıkarılması sağlandı. Yapılan incelemede çıkan cisimlerin; 3 paket halinde 124,9 gram metamfetamin, 4,65 gram reçine esrar olduğu belirlendi. F.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)



