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    4. Polisin her yerde aradığı uyuşturucu kaçakçısı saklandığı kanepede bulundu! Nefes kesen operasyon görüntüleri...

    Polisin her yerde aradığı uyuşturucu kaçakçısı saklandığı kanepede bulundu! Nefes kesen operasyon görüntüleri...

    25.11.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen bir operasyon nefesleri kesti. Haftalarca aranan uyuşturucu kaçakçısı 39 yaşındaki Stacy Usher saklandığı evdeki kanepenin içinde bulundu. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

    Uyuşturucu madde satıcılığı ve iki yönlü iletişim kurarak kaçakçılık yapmakla suçlanan kaçakçısı 39 yaşındaki Stacy Usher denetimli serbestliğinin bozulduğu iddiasıyla Kasım ayının başından beri her yerde aranıyordu. Polisin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla aradığı Usher kıskıvrak yakayı ele verdi.

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    YASTIKLARLA GİZLENMEYE ÇALIŞTI

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    Kendisini yastıklarla gizlemeye çalışarak kanepenin arasında saklanan Usher polisi düzenlediği operasyonla yakalandı. Usher'in yakalandığı evin kendisine ait olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilig paylaşılmazken genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Amerika Florida uyuşturucu kaçakçı kanepe
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