Polisin her yerde aradığı uyuşturucu kaçakçısı saklandığı kanepede bulundu! Nefes kesen operasyon görüntüleri...

Uyuşturucu madde satıcılığı ve iki yönlü iletişim kurarak kaçakçılık yapmakla suçlanan kaçakçısı 39 yaşındaki Stacy Usher denetimli serbestliğinin bozulduğu iddiasıyla Kasım ayının başından beri her yerde aranıyordu. Polisin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla aradığı Usher kıskıvrak yakayı ele verdi.

YASTIKLARLA GİZLENMEYE ÇALIŞTI

Kendisini yastıklarla gizlemeye çalışarak kanepenin arasında saklanan Usher polisi düzenlediği operasyonla yakalandı. Usher'in yakalandığı evin kendisine ait olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilig paylaşılmazken genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.