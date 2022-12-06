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Polisle, köpek gezdirenler arasındaki kavga büyüdü! 1 kişi hayatını kaybetti, hastanede olay çıktı

06.12.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te, görev yaptığı birime giden polis memuru ile sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren 3 kişi arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis, kendisine yumruk atan kişiyi silahıyla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatının kaybeden kişinin yakınları hastanede olay çıkarınca geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polisle, köpek gezdirenler arasındaki kavga büyüdü! 1 kişi hayatını kaybetti, hastanede olay çıktı

Fatih’te görev yerine giden polis memuru ile pitbull cinsi köpek gezdiren 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında polis memurunun kendisini korumak için açtığı ateş sonucu vurulan 25 yaşındaki H.G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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POLİSE OMUZ VE YUMRUK

Olay, akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre olay yerine giden polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. isimli 3 kişiden birinin, polis memuru K.A.’ya omuz atması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve şahıslardan H.G., polis memuruna yumruk attı. Polis K.A. da yanında bulunan silahla kendini korumak için birkaç el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 25 yaşındaki H.G.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve olay yeri inceleme geldi ve olayın meydana geldiği yer trafiğe kapatıldı.

HASTANEDE OLAY ÇIKTI! GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Vurulan 25 yaşındaki H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Ölen şahsın yakınlarından bazılarının hastanede taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri hastane içinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ölen şahsın uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç ve kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya öğrenildi. (İHA-DHA)

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