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    4. Polisten kaçmak için her yolu denedi! Sonunda telefon kablosuna sıkışıp kaldı... Saatlerce aşağıya indirmek için uğraştılar

    Polisten kaçmak için her yolu denedi! Sonunda telefon kablosuna sıkışıp kaldı... Saatlerce aşağıya indirmek için uğraştılar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 15:14
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir hırsız ve polis arasında saatlerce süren kovalamaca telefon kablosunun üzerinde son buldu. Polisten kaçmak isteyen adam telefon kablosuna tırmandı ancak orada sıkıştı. Polis hırsızı sıkıştığı kablodan indirmek için saatlerce uğraştıktan sonra tutukladı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir hırsız bir araca zorla girerek birkaç eşya çaldıktan sonra motosikletiyle kaçtığı yönünde ihbar üzerine polis tarafından aranmaya başladı. Polisin peşinde olduğunu fark eden hırsız motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtığını söyledi.

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    Telefon tellerini kullanarak caddeyi geçmeye çalışan hırsız saatlerce asılı kaldı. Polis ekipleri hırsızın sıkıştığı hatlardan düşmesini engellemek için itfaiyeye haber verdi. Kablolardan indirilen hırsız tutuklandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    polis Hırsız Amerika
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