Polisten kaçmak için her yolu denedi! Sonunda telefon kablosuna sıkışıp kaldı... Saatlerce aşağıya indirmek için uğraştılar

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir hırsız bir araca zorla girerek birkaç eşya çaldıktan sonra motosikletiyle kaçtığı yönünde ihbar üzerine polis tarafından aranmaya başladı. Polisin peşinde olduğunu fark eden hırsız motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtığını söyledi.

Telefon tellerini kullanarak caddeyi geçmeye çalışan hırsız saatlerce asılı kaldı. Polis ekipleri hırsızın sıkıştığı hatlardan düşmesini engellemek için itfaiyeye haber verdi. Kablolardan indirilen hırsız tutuklandı.