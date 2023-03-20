HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonyalı büyükelçiden çarpıcı çıkış! "Savaşa girebiliriz" diyerek duyurdu: Başka seçeneğimiz kalmayacak

Polonyalı büyükelçiden çarpıcı çıkış! "Savaşa girebiliriz" diyerek duyurdu: Başka seçeneğimiz kalmayacak

20.03.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş 1. yılını doldururken Polonya'nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Rosciszewski, Fransa'da yayın yapan LCI'ye yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı doğrudan savaşa dahil olabileceklerini söyledi. Büyükelçinin açıklamasına ülkesindeki yetkililerden tepki geldi.

Polonyalı büyükelçiden çarpıcı çıkış! "Savaşa girebiliriz" diyerek duyurdu: Başka seçeneğimiz kalmayacak

Polonya'nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski, Varşova'nın "zorunda kalırsa" Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan girebileceğini söyledi.

Fransa'da yayın yapan LCI'ye konuşan Rosciszewski, Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarını gasbettiğini ve insanları öldürdüğünü belirtti.

Rosciszewski, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunu vurgulayarak, "Yani ya Ukrayna bugün bağımsızlığını savunacak, aksi takdirde medeniyetimizin temeli olan temel değerlerimiz tehdit altında olduğu için bu çatışmaya katılmak zorunda kalacağız. Başka seçeneğimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Polonya, eski Sovyet savaş jetlerini Ukrayna'ya gönderecek Polonya, eski Sovyet savaş jetlerini Ukrayna'ya gönderecek

Polonya'nın Fransa Büyükelçiliğinden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Rosciszewski'nin ifadelerinin doğru yorumlanmadığı öne sürüldü.

gr

Açıklamada, "Büyükelçi Rosciszewski'nin sözleri bağlamından koparılarak yorumlanmıştır. Büyükelçi, Rus tehditini vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

"ÇOK TEHLİKELİ VE SORUMSUZCA BİR AÇIKLAMA YAPILDI"

Polonyalı asker ve siyasetçilerden Adrian Tomaszkiewicz de Twitter hesabından, "Polonya'nın şu anki Fransa Büyükelçisi tarafından çok tehlikeli ve sorumsuzca bir açıklama yapıldı. Kendisi, savaş hakkında hiçbir şey bilmiyor ve bu yüzden böyle saçma sapan konuşuyor. Başbakan Mateusz Morawiecki, çok geç olmadan bu adam hakkında bir şeyler yapın." paylaşımında bulundu. (AA)

İlginizi Çekebilir

Biden, yolunu şaşırdı! Devreye koruması girdi

Biden, yolunu şaşırdı! Devreye koruması girdi

 'Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol' TBMM'de!

'Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol' TBMM'de!

 Biden, uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!

Biden, uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralya'dan dikkat çeken ABD açıklaması!Avustralya'dan dikkat çeken ABD açıklaması!
Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını buldu! Gözyaşı döktüEbrar Sitesi enkazında evinin anahtarını buldu! Gözyaşı döktü
Depreme canlı yayında yakalandılarDepreme canlı yayında yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
Fransa Polonya Rusya Ukrayna savaş

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!

Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.