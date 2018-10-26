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Pompeo, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı el-Hakim'i tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: -"Bakan, tüm Iraklılar için istikrar, güvenlik ve refahın sağlanması ve Irak'ın ABD ile olan ilişkilerini güçlendirmek adına yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim'i arayarak tebrik ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Pompeo ve Iraklı meslektaşı el-Hakim arasında gerçekleşen telefon konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun el-Hakim'i yeni görevi için tebrik ettiğini belirten Nauert, "Bakan, tüm Iraklılar için istikrar, güvenlik ve refahın sağlanması ve Irak'ın ABD ile olan ilişkilerini güçlendirmek adına yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Irak'ta bu ayın başında yapılan seçimde ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih olmuş, başbakanlık görevi Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi'ye, Dışişleri Bakanlığı görevi ise Muhammed el-Hakim'e verilmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim Heather Nauert ırak

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