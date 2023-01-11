Porno itirafı gündem olmuştu! Billie Eilish dekolteli yatak pozlarını paylaştı

Şarkılarıyla dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunan Billie Eilish, yatak odası paylaşımıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

Siyah bir gecelik tercih eden Billi Eilish, cesur stilinin her detayını paylaştı.

Ünlü şarkıcının iddialı paylaşımı 3 saat içinde milyonlarca beğeni aldı.

Madison Beer ve Hailey Bieber da Eilish'in seksi pozlarını beğenenler arasındaydı.

Billie Eilish, 18 yaşından önce porno izlediği için yetişkinlik döneminde birtakım psikolojik sorunlar yaşadığını anlatmıştı.

Seks hayatının problemli olduğunu söyleyen Eilish, ''Pornoya erken yaşta maruz kaldığım için yatakta 'hayır' demeyi öğrenemedim'' demişti.



