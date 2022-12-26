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Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

23.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne mükemmel bir başlangıç yapmak için harika bir kahvaltı şart. Kaliteli bir tost makineniz varsa birbirinden lezzetli tostlar ile doyurucu bir kahvaltı yapabilirsiniz. Yoksa da dert etmeyin, sizin için 2022'nin en iyi tost makinesi önerilerini derledik. İşte detaylar!

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

İçindekiler

  • 1. En lezzetli tostlar ve ızgaralar için: Karaca Antibakteriyel Gastro Diamond Tost Makinesi
  • 2. Lezzetine doyum olmayan nefis tostlar için: Korkmaz Tostkolik Inox/Siyah Granit Tost Makinesi
  • 3. Her mutfakta olması gereken bir ürün: Schafer Grill Haus İnox Tost Makinesi
  • 4. Kullanışlı tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak: Homend Grilliant 1340H Innox Tost Makinesi
  • 5. Uygun fiyatlı bir ürün arayanlara: Fakir Grace Izgara & Tost Makinesi
  • 6. Yapışmaz plakaları ile oldukça pratik: Arzum AR2023 Grandia Izgara ve Tost Makinesi
  • 7. Mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak: Tefal GC470D Gourmet Minute Tost Makinesi
  • 8. İncecik tostlar yapabileceğiniz kaliteli bir ürün: Schafer Grill Chef Tost Makinesi
  • 9. Geniş yüzeyi ile ızgara keyfini evinizde yaşayabilirsiniz: Karaca Future Granit Tost Makinesi
  • 10. En çok satanlardan: Arnica Diamond Siyah Tost Makinesi
  • 11. Renkli tasarım ve kaliteli gövde: Arzum AR2009 Sultane Granite Izgara ve Tost Makinesi
  • 12. Açılabilir üst gövdesiyle: Arzum AR2053-O Tostçu Fit Izgara ve Tost Makinesi
  • 13. Tek seferde dört dilim tost yapabilirsiniz: Fakir Taste N Joy Rouge Tost Makinesi
  • 14. Mutfağınız için hem şık hem pratik bir tercih: Korkmaz Tostella Rosagold Tost Makinesi
  • 15. Ergonomik yapısıyla: Emsan Magic Pro Granit Izgara Tost Makinesi
  • 16. Uzun yıllar kullanabileceğiniz: Stilevs Tostzade Tm-060 Granit Tost Makinesi
  • 17. Kalitesi ile adından söz ettiren bir ürün: Arzum AR2001 Tostçu Deluxe Izgara ve Tost Makinesi

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak tost makineleri ile birbirinden pratik ve doyurucu tarifler hazırlamak mümkün. Özellikle son dönemde farklı işlevlerle karşımıza çıkan, teknoloji harikası tost makineleri sayesinde birçok farklı yiyeceği pişirebilirsiniz. Peki; kullananlar tarafından oldukça övülen, en iyi tost makinesi yorumlarından derlediğimiz, 2022 yılının en sevilen tost makinelerini incelemeye ne dersiniz? Öyleyse haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. En lezzetli tostlar ve ızgaralar için: Karaca Antibakteriyel Gastro Diamond Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

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"En iyi tost makinesi markası hangisi?" diyenlerdenseniz listemizin ilk sırasında Karaca var. Karaca Antibakteriyel Gastro Diamond Tost Makinesi ile tek seferde altı adet tost yapabilirsiniz. Yanmaz yapışmaz plakaları bulunan ürünü, 180 derece açılabilen üst gövdesi sayesinde ızgara olarak da kullanabilirsiniz. Makinenin Quick Grill teknolojisi ile üretilen plakaları, ısıyı tüm yüzeye homojen olarak dağıttığı için yiyeceklerinizin eşit ölçüde pişmesini sağlar. Dört kademeli pişirme ayarı bulunan ürünün plakalarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Kilitleme özelliği sayesinde ürünü kullanmadığınız zamanlarda güvenle saklayabilirsiniz.

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2. Lezzetine doyum olmayan nefis tostlar için: Korkmaz Tostkolik Inox/Siyah Granit Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

En iyi tost makinesi 2022 modelleri arasındaki yerini alan Korkmaz Tostkolik Inox/Siyah Granit Tost Makinesi ile pratik ve lezzetli tostlar hazırlayabilirsiniz. Ürünün %100 alüminyum döküm granit plakaları ve ayarlanabilir ısı kademesi sayesinde et, balık, tavuk gibi yiyecekleri de pişirebilirsiniz. Yanmaz ve yapışmaz granit yüzeyi, ısıyı homojen bir şekilde dağıtarak yiyeceklerinizin eşit şekilde pişmesine olanak tanır. Otomatik ısı kontrolü ile enerji tasarrufu sağlayan ürün aynı zamanda cep dostu. Plakalarını kolayca temizleyebileceğiniz makine sayesinde sağlıklı yiyecekler pişirebilirsiniz.

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3. Her mutfakta olması gereken bir ürün: Schafer Grill Haus İnox Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Birbirinden lezzetli aperitif yiyecekler hazırlayabileceğiniz, en iyi tost makinesi tavsiyesini arıyorsanız Schafer Grill Haus İnox Tost Makinesi ile karşınızdayız. Beş kademeli sıcaklık seçeneği ile istediğiniz dereceyi ayarlayabileceğiniz ürün, 2000 Watt gücü sayesinde hızlıca ısınarak kullanıma hazır hâle geliyor. Yanmaz ve yapışmaz özel plakalara sahip tost makinesinin özel yağ toplama haznesi bulunuyor. Böylece mutfağınız kirlenmiyor. Üst kapağı 180 derecede açılabildiği için makine, ızgara olarak da kullanılabiliyor. Kilitleme mandalı sayesinde mutfağınızda rahatlıkla muhafaza edebileceğiniz ürünün üç farklı renk seçeneği mevcut.

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4. Kullanışlı tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak: Homend Grilliant 1340H Innox Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Kullananlardan tam not alan Homend Grilliant 1340H Innox Tost Makinesi tam bir fiyat performans ürünü. Kalabalık kahvaltı sofraları için aynı anda dört adet tost yapabileceğiniz ürünü, 180 derece açılabilen plakaları sayesinde ızgara olarak da kullanabilirsiniz. Yağı toplayan yağ damlama kabı ile ızgaradan sonra temizlik derdi ile uğraşmanıza da gerek kalmaz. 2000 Watt gücü ile kaliteli performans sağlayan ürünün LED paneli ile sıcaklık derecesini ayarlayabilirsiniz. Tost makinesinin yanmaz ve yapışmaz özellikteki plakaları çıkarılabilir özelliğe sahip. Böylece parçaları elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilir ve sonrasında güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

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5. Uygun fiyatlı bir ürün arayanlara: Fakir Grace Izgara & Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Tost yaparken ekmeğin makinede ezilmesinden şikayetçiyseniz Fakir Grace Izgara & Tost Makinesi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ürünün yiyeceklerinizin kalınlığına göre ayarlayabileceğiniz üst gövdesi ile ekmekleriniz hem çıtır çıtır hem istediğiniz kalınlıkta olacak. 180 derece açılabilir geniş ızgarası sayesinde bir tarafta et, tavuk, balık gibi yiyecekleri, diğer tarafta sebzeleri pişirebilirsiniz. Yağ akıtma tepsisi bulunan ürünü mutfağınız kirlenmeden zahmetsizce kullanabilirsiniz. Tost makinesinin ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi ile düşük, orta ve yüksek sıcaklık kademeleri arasından ihtiyacınız olan ayarı seçebilirsiniz. Farklı işlevler sunan bir ürün arayışındaysanız pişirme, ısıtma ve ızgara yapma seçeneğine sahip bu cihaza bayılacaksınız.

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6. Yapışmaz plakaları ile oldukça pratik: Arzum AR2023 Grandia Izgara ve Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

"Uzun yıllar kullanabileceğim en iyi tost makinesi hangisi?" diyorsanız şahane bir öneri ile karşınızdayız. Arzum AR2023 Grandia Izgara ve Tost Makinesi ile kısa zamanda hem doyurucu hem pratik yiyecekler hazırlayabilirsiniz. İkaz lambası sayesinde tostun piştiğini haber veren ürün, aşırı ısınmayı önleyerek güvenli bir kullanım sağlar. Makinenin 180 derece açılabilen gövdesi ızgara yapma olanağı sunar. Dış malzemesi paslanmaz çelik olan cihazın ısıya karşı dayanıklı bir tutma sapı var. Yapışmaz özellikteki alüminyum ısıtıcı plakaları çıkarılabilir ve rahatça temizlenebilir. Ürünü kilitleme mandalı ile istediğiniz yerde güvenle saklayabilirsiniz.

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7. Mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak: Tefal GC470D Gourmet Minute Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Kaliteli malzemelerden üretilen Tefal GC470D Gourmet Minute Tost Makinesi ile sağlıklı ve lezzetli tarifler hazırlayabilirsiniz. 2000 Watt gücü ile hızla ısınan ürünün beş kademeli ısı ayarı bulunuyor. Bu sayede pişireceğiniz yiyeceğe en uygun ayarı seçebilirsiniz. Paslanmaz çelik dış yüzeyi ile dayanıklılık vadeden ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz. Makinenin zaman ayarlayıcı özelliği sayesinde tost yaparken başında beklemenize de gerek yok. Bu ürünle çıtır çıtır tostlar ve lezzetine doyum olmayan mühürlenmiş ızgaralar yapabilirsiniz. Cihazın çıkarılabilir alüminyum plakalarını elde ya da bulaşık makinesinde gönül rahatlığı ile temizleyebilirsiniz.

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8. İncecik tostlar yapabileceğiniz kaliteli bir ürün: Schafer Grill Chef Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Çizilmelere karşı dayanıklı Schafer Grill Chef Tost Makinesi ile birçok yiyeceği pişirebilirsiniz. Ürünün geniş gövdesi, tek seferde altı adet tost yapabilme imkânı sunuyor. Makineyi yanmaz ve yapışmaz döküm plakaları ile çok amaçlı kullanabilir, makine ile her türlü ızgara yemeğini pişirebilirsiniz. Böylece aileniz için şahane sofralar kurabilirsiniz. 180 derece açılabilir üst gövdeye sahip ürünün istediğiniz sıcaklığa ayarlayabileceğiniz termostatı bulunuyor. Ayrıca cihazın çıkarılabilir plakaları elde ya da bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 1750 Watt gücü ile saniyeler içerisinde ısınan ürün sayesinde lezzetli tostlar yapabilirsiniz.

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9. Geniş yüzeyi ile ızgara keyfini evinizde yaşayabilirsiniz: Karaca Future Granit Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Üç tabakadan oluşan granit yüzeye sahip Karaca Future Granit Tost Makinesi her mutfakta bulunması gereken, çok kaliteli bir ürün. 2022 yılının en çok tercih edilen tost makinesi modellerinden biri olan cihaz; çizilmelere karşı dayanıklı, yanmaz ve yapışmaz plakaları ile uzun yıllar kullanım vadediyor. Lezzetli tostlar yapabileceğiniz ürünü ayrıca ızgara olarak da kullanabilirsiniz. Cihazın yağ damlama kanalı sayesinde mutfağınız kirlenmez ve böylece işinizi keyifle halledersiniz.180 derece ayarlanabilir gövdesi, kısa devre koruması ve aynı anda dört adet tost yapabileceğiniz geniş yüzeyiyle tost severlerden geçer not alan ürünü gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

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10. En çok satanlardan: Arnica Diamond Siyah Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Ayarlanabilen yüksekliği ile son derece kullanışlı Arnica Diamond Siyah Tost Makinesi, severek kullanacağınız küçük ev aletlerinden biri. 2000 Watt gücü ile hızlıca ısınan ürünün 180 derece açılabilir üst gövdesi sayesinde tost dışında ızgara da yapabilirsiniz. Ayrıca yağ toplama haznesi ile pişirme işleminden sonra ekstra temizlik yapmanız gerekmez. Yanmaz ve yapışmaz granit yüzeyi ile pratik bir kullanım sağlayan ürünün ayarlanabilir termostatı bulunuyor. Kapalı durumda kilitlenebilme özelliğine sahip ürünün beş kademeli ısı ayarından pişireceğiniz yiyeceğe göre en uygun olanı seçebilirsiniz.

Ürünü İncele

11. Renkli tasarım ve kaliteli gövde: Arzum AR2009 Sultane Granite Izgara ve Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Uygun fiyatıyla bütçe dostu bir ürün olan Arzum AR2009 Sultane Granite Izgara ve Tost Makinesi, geniş yüzeyi sayesinde tek seferde lezzeti ile müptelası olacağınız dört adet tost yapabilme imkânı sunuyor. Ekmeğin makinenin arasında ezilmesinden pek hoşlanmıyorsanız yiyeceğin kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövdesi ile dilediğiniz kalınlıkta çıtır tostlar yapabilirsiniz. 180 derece açılabilen gövdesi ile ızgara yapabilirsiniz. Ayrıca üç kademeli ısı ayarından ihtiyacınıza uygun olanı tercih edebilirsiniz. Çıkarılabilir granit efektli plakalarını elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Isıya dayanıklı tutma sapı ile güvenli bir kullanım sağlayan ürünü mutfağınızda dik veya yatay konumda saklayabilirsiniz.

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12. Açılabilir üst gövdesiyle: Arzum AR2053-O Tostçu Fit Izgara ve Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Lezzetli tostlar için güvenle kullanabileceğiniz Arzum AR2053-O Tostçu Fit Izgara ve Tost Makinesi, mutfaktaki en pratik yardımcınız olacak! Döküm ve granit plakları bulunan ürünün 180 derece açılabilir ve çift taraflı olarak kullanılabilir geniş yüzeyi bulunuyor. Bu sayede bir tarafta et, tavuk gibi ürünleri diğer tarafta ise sebzelerinizi pişirebilirsiniz. Cihazın yağ damlatma tepsisi ile mutfağınız kirlenmeden ızgaralarınızı yapabilirsiniz. 2000 Watt'lık gücü sayesinde hızlıca tost hazırlayabileceğiniz ürünün en önemli özelliklerinden biri, üst gövdesinin ayarlanabilir olması. Bu sayede tostunuzu ezmeden istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz.

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13. Tek seferde dört dilim tost yapabilirsiniz: Fakir Taste N Joy Rouge Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

İyi bir tost makinesi markası arayışındaysanız Fakir Taste N Joy Rouge Tost Makinesi tam da size göre! Yanmaz ve yapışmaz granit görünümlü plakaları bulunan ürün sayesinde hem tost yapabilir hem et ve balık gibi yiyecekleri pişirebilirsiniz. 2000 Watt gücü ile hızlıca ısınarak lezzetli tostlar yapabileceğiniz ürünün LED güç gösterge ışığı bulunuyor. Bu ışık yeşil yandığında makinenin kullanıma hazır olduğu anlamına geliyor. Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi ile makinenin sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Temizliğini dert etmenize de gerek yok. Çıkarılabilir plakaları deterjanlı su ile elinizde yıkayarak uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

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14. Mutfağınız için hem şık hem pratik bir tercih: Korkmaz Tostella Rosagold Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Ergonomik yapısı ile mutfağınızda rahatlıkla saklayabileceğiniz bir ürün olan Korkmaz Tostella Rosagold Tost Makinesi ile dakikalar içinde birbirinden leziz tostlar yapmak ister misiniz? Üstelik 1800 Watt gücüyle hızlıca ısınan makinenin geniş yüzeyinde tek seferde dört dilim tost yapabilmeniz de mümkün. 180 derece açılabilir özelliğiyle ızgara olarak da kullanabileceğiniz ürünün ızgarası PTFE kaplama kullanılarak üretildiği için yapışmaz özellikte. Ayarlanabilir termostatı ile uygun sıcaklığı seçebilirsiniz. Otomatik ısı kontrolü bulunan tost makinesi sadece ihtiyacı kadar enerji harcar. Bu sayede hem cebinize hem enerji tüketimine dost olan ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

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15. Ergonomik yapısıyla: Emsan Magic Pro Granit Izgara Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Aşınmaya karşı oldukça dayanıklı plakaları bulunan Emsan Magic Pro Granit Izgara Tost Makinesi, kaliteli yapısı ile uzun yıllar mutfağınızı süsleyecek. 1800 Watt güçle çalışan ürünün geniş gövdesi sayesinde tek seferde altı dilim tost yapabilirsiniz. 180 derece açılabilir üst gövdesi ile tavuk, balık, et gibi ızgara yemekleri pişirebilirsiniz. Yiyeceğin kalınlığına göre yükseklik ayarını seçerek bol malzemeli tostlar yapabilirsiniz. Üç kademeli sıcaklık ayarı sayesinde size uygun olan ayarı seçebilir ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Ürünün iki adet çıkarılabilir, yanmaz ve yapışmaz plakası var. Plakaları kirlendikleri zaman elde bulaşık deterjanı yardımıyla yıkayabilirsiniz.

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16. Uzun yıllar kullanabileceğiniz: Stilevs Tostzade Tm-060 Granit Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

Kalabalık aileler için ideal bir tercih olacak Stilevs Tostzade Tm-060 Granit Tost Makinesi ile tek seferde altı adet tost yapabilir ve kısa zamanda pratik kahvaltılar hazırlayabilirsiniz. Modelin yanmaz ve yapışmaz özelliğe sahip PTFE plakaları uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede üretilir. 180 derece açılabilir gövdesi ile köfte, et, balık gibi ürünleri pişirebilirsiniz. Beş kademeli ısı ayarı bulunan tost makinesinin çıkarılabilir plakalarını oldukça pratik bir şekilde elde yıkayabilirsiniz. Dik durabilme fonksiyonu sayesinde modeli mutfağınızda rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.

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17. Kalitesi ile adından söz ettiren bir ürün: Arzum AR2001 Tostçu Deluxe Izgara ve Tost Makinesi

Pratik ve lezzetli aperitifler için bir numaralı yardımcınız olacak 2022'nin en iyi tost makineleri

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Şık rengi ve kullanışlı yapısı ile memnuniyet garantili bir ürün olan Arzum AR2001 Tostçu Deluxe Izgara ve Tost Makinesi'nin müptelası olabilirsiniz. 1800 Watt gücündeki makinenin granit ve döküm plakaları, yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde oldukça pratik bir kullanım sağlıyor. 180 derece açılabilen gövdesi ile ürünü çift taraflı kullanabilir ve nefis ızgara yemekleri yaparak sevdiklerinize şık sofralar kurabilirsiniz. Izgara sonrasında temizliği de dert etmenize gerek yok. Makinenin yağ damlatma tepsisi sayesinde mutfağınız kirlenmeden ızgaralarınızı temizleyebilmeniz mümkün. Ayrıca ayarlanabilir üst gövdesi ile ekmeğiniz ezilmeden bol malzemeli tostlar yapabilirsiniz.

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