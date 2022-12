Yemeklerinize lezzet katacak hem pratik hem kullanışlı 2022 yılının en iyi airfryer markaları

Yiyecekleri buhar yöntemiyle pişirdiği için sıcak hava fritözü olarak da adlandırılan airfryerlar, pişirme sırasında yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı ve enfes lezzetler hazırlıyor. Airfryerların en önemli avantajı, sıcak hava buharını iç haznede döndürerek yiyeceklerin hem kısa sürede hem eşit şekilde pişmelerini sağlaması. Böylece zamandan tasarruf ederek tam kararında pişmiş yiyecekler hazırlıyor. Airfryer satın alınacağı zaman, kullanım tercihine göre farklı seçenekler öne çıkıyor. Ayrıca aşırı ısınma emniyetli, otomatik kapanabilen, Wi-Fi özellikli ve mobil uygulama destekli, sessiz çalışan, yapışmaz iç hazneli, kolay temizlenebilir, koku oluşturmayan ve sıcak tutma özellikli birçok airfryer modeli bulunuyor. Hazırsanız 2022 yılında öne çıkan, her bütçeye ve beğeniye uygun, en iyi airfryer marka ve modellerini keşfetmeye başlayalım!

1. Mutfakların yıldızı olmaya aday bir ürün: Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Dünyanın en iyi airfryer markası olan Philips, birbirinden işlevsel özellikler sunan airfryer modelleriyle mutfaklarda bir yıldız gibi parlıyor. Geniş aileler için tavsiye edilen Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz; 1,4 kilogram pişirme sepetiyle bütün bir tavuğu rahatlıkla pişirebiliyor. Isıtma, kızartma, fırınlama ve ızgara özellikleriyle farklı lezzetleri başarıyla hazırlıyor. Yiyecekler piştikten sonra sıcak tutma moduyla 30 dakika boyunca yemeğin ısısını muhafaza edebiliyor. İç haznesindeki her bir parça ister elde ister bulaşık makinesinde kolayca yıkanabiliyor. Modelin dikkat çeken bir diğer özelliği de yağ kullanmadan yemek yapabilmesinin yanı sıra yiyecekleri kendi yağından arındırarak pişirebilmesi.

2. Gelişmiş fonksiyonlara sahip: Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz

Kompakt tasarımlı airfryer önerileri arasında zirvede bulunan Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L Fritöz, OLED ekranı üzerinden birçok tercihin kolayca belirlenmesini sağlıyor. Çift hızlı fan sistemiyle 360 derece hava sirkülasyonu sağlayarak iç haznenin dört bir yanını eşit ısıtıyor, ayrıca 40 ve 200 derece arasında sıcaklık ayarı sunuyor. 1400 Watt güçte tam performans çalışan model; pişirmenin yanı sıra meyve kurutma, buz çözme ve yoğurt mayalama gibi gelişmiş fonksiyonlara da sahip. Modelin en önemli özelliği uygulama desteğine sahip olması. 24 saate kadar programlanabilen model, mobil uygulamasındaki birbirinden yaratıcı yemek tarifleriyle pratiklik sunuyor.

3. Zamandan tasarruf etmek isteyenlere: Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Airfryer

Evde geçirdiği değerli zamanı mutfakta harcamak istemeyenlerin kaçırmaması gereken Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Airfryer, üstün donanımı sayesinde yiyecekleri hızlıca pişiriyor. Hiç yağ kullanmanıza gerek kalmadan çıtır çıtır ve enfes lezzetler hazırlıyor. Klasik bir fırından %49 daha hızlı çalışarak zaman avantajı yaratıyor. Döküm alüminyum ızgarasıyla et ve sebzelerin dışı çıtır, içi sulu olmasını sağlıyor. 80 ve 200 derece arasındaki sıcaklık seçeneğiyle her yiyeceğe uygun sıcaklığın kolayca belirlenmesine yardımcı oluyor. XL boyutu sayesinde tek seferde altı kişiye kadar yiyecek pişirebiliyor. Dijital tarif kitabında 30 lezzetli öneri sunuyor.

4. Fiyat performans ürünü arayanlar buna bayılacak: Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black

Uygun fiyatlı ve kaliteli bir airfryer satın almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black, şık ve modern tasarımıyla mutfaklara estetik bir görünüm kazandırıyor. 1300 Watt güçte çalışabilen model 3,5 litre pişirme haznesine sahip. Geleneksel kızartma yöntemlerine oranla %90 daha az yağlı yiyecekler pişirerek yiyecekleri hem sağlıklı hem lezzetli hâle getiriyor. 360 derece hava sirkülasyonu yaratarak yiyecekleri eşit şekilde pişiriyor. Modelin en önemli özelliği, akıllı tasarımı sayesinde kesinlikle yağ sıçratmaması. Böylece mutfakların temiz kalmasını sağlıyor. Ürünün pişirme sepetinin kolayca çıkartılıp bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de kolaylık yaratıyor.

5. Kullanıcı dostu özellikleriyle: Arzum AR2062-B Airtasty AirFryer Sıcak Hava Fritözü

2022'nin en iyi airfryer modelleri arasında bir adım öne çıkan Arzum AR2062-B Airtasty AirFryer Sıcak Hava Fritözü, siyah ve bakır renkli detaylarıyla mutfaklara estetik bir tarz kazandırıyor. Yağa ihtiyaç duymadan harika lezzetler hazırlayabiliyor. Dört litre pişirme haznesiyle çoklu porsiyonlar hazırlanmasına imkân tanıdığı için kalabalık aileleri mutlu ediyor. Ayrıca ürünün pişirme haznesi çıkartılabildiği için elde veya bulaşık makinesinde kolaylıkla temizlenebiliyor. 1350 Watt motor gücü sayesinde yemeklerin hızlıca hazırlanmasına yardımcı olan model, 60 dakikalık zamanlayıcısıyla yiyeceklerin unutulup yanmasının önüne geçiyor. Çünkü ürün, ayarlanan süre bittiğinde çalışmayı otomatik durduruyor.

6. Aynı anda farklı yiyecekleri kolayca pişirin: Wiami Çift Sepet AirFryer 9 L Yağsız Hava Fritözü

Farklı tasarımıyla merak uyandıran Wiami Çift Sepet AirFryer 9 L Yağsız Hava Fritözü, iki farklı pişirme sepetiyle aynı anda farklı lezzetlerin hazırlanmasına imkân tanıyor. Böylece sebze ve et yemeklerini pişirmek için ürünü iki defa çalıştırmanıza gerek kalmıyor. Toplamda 9 litrelik pişirme kapasitesi ile kalabalık akşam yemeklerinde önemli rol oynuyor. Hem sağ hem sol tarafta bulunan ısı panelleri sayesinde her pişirme haznesinin farklı ısı ve zaman ayarına sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca Smart Finish özelliğiyle iki pişirme haznesinin aynı programda çalışmasını da sağlayabiliyor. 2400 Watt güçte çalışan model, hazır pişirme programlarıyla pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

7. Teknolojiyi yakından takip edenlere: Kumtel Digital Fastfryer HAF-02 Siyah Airfryer

2022'nin en iyi airfryer markaları listelendiğinde üst sıralarda yer alan Kumtel, teknolojiyi yakından takip eden ve dijital ekranlı airfryer arayanlara Kumtel Digital Fastfryer HAF-02 Siyah Airfryer modelini sunuyor. 200 dereceye kadar sıcaklık ve 60 dakikalık zaman ayarıyla kullanıcılarını memnun eden model, önceden hazırlanmış sekiz otomatik menüsüyle dolu dolu kullanım olanağı sunuyor. Tercihler dijital ekranda tek dokunuşla gerçekleştiriliyor. Isıya dayanıklı metal iç yüzeyi ve malzeme kalitesiyle uzun yıllar kullanılabiliyor. 1500 Watt güçle çalışan ve 5,5 litre pişirme kapasitesine sahip olan ürün, çeşitli tarifler için pişirme önerileri barındırıyor.

8. Kemikli etleri kolayca pişirmek isteyenlere: Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü

En kaliteli airfryer çeşitleri arasında güçlü malzeme kalitesiyle bir adım öne çıkan Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü, kullanıcılarına üstün nitelikler vadediyor. Kemikli etleri hızlıca, tam kararında pişirerek sofralara lezzet kazandırıyor. Modelin en önemli özelliği, et ve balık gibi yemeklerde kokusuz ve dumansız pişirme yapabilmesi. Bu sayede hem mutfaklar temiz kalıyor hem rahatsız edici koku oluşmuyor. Donmuş gıda çözme özelliğiyle buzluktan alınan yiyeceklerin kısa sürede pişirmeye hazır hâle gelmesini sağlıyor. Sebze ve meyve kurutma özelliği de bulunan ürün, sekiz farklı hazır pişirme fonksiyonuna sahip. Çıkarılabilir hafif sepetiyle kolaylık sağlaması da cabası!

9. Bütçesi kısıtlı olanlara hitap eden bir seçenek: Luxell LX-FC5130 Siyah 5.5 L Yağsız Fritöz Airfryer

Bütçesi kısıtlı olanlar için en ucuz airfryer çeşitleri arasında yer alan Luxell LX-FC5130 Siyah 5.5 L Yağsız Fritöz Airfryer öneriliyor. Düz siyah rengi ve minimalist tasarımıyla tercihini her zaman sadelikten yana kullananların beğenisini kazanıyor. 80 ve 200 derece arasında sıcaklık ayarı yapılmasına imkân veren model, 60 dakikaya zamanlanabiliyor. Belirlenen süre dolduğunda kendini otomatik olarak kapatarak önemli bir kolaylık sağlıyor. Bir metre uzunluğundaki kablosuyla prize erişimin zor olduğu mutfaklarda kolaylık yaratıyor. Silence Device özelliğiyle son derece sessiz şekilde çalışarak gürültüden hoşlanmayanları mutlu ediyor. 1500 Watt gücünde çalışması ve 5,5 litre pişirme hacmi sunmasıyla takdir kazanıyor.

10. Dışı çıtır, içi yumuşacık yiyecekler hazırlayın: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

İşlevsel özellikleriyle airfryer tavsiyeleri arasında adına sıkça rastlanan Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz, üst seviye nitelikleriyle mutfaklara pratiklik kazandırıyor. Rapid Air teknolojisi kullanan model, sıcak havayı iç haznesinde hızlı bir şekilde çevirerek ısıyı her yere eşit şekilde dağıtıyor. Pişirme işlemi sonrası yiyecekleri 30 dakikaya kadar sıcak tutabiliyor. Dijital ekranıyla kolay kullanım sunan model, önceden hazırlanmış yemek programlarıyla zamandan tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. Pişirme sepeti kolaylıkla çıkıyor, ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği sayesinde kullanıcıları sevindiriyor. Cihazın alüminyum malzemesiyle aşınmalara karşı dayanıklılık göstermesi de önemli bir ayrıntı. Daha ne olsun, değil mi?

11. Hızlı ve kolay kullanım: Electrolux Explore 6 E6AF1-4ST 8 Programlı Dokunmatik LCD Ekranlı 3.5 L Kapasiteli Airfryer

Dayanıklılığıyla nam salan ve uzun yıllar kullanım imkânı sunan Electrolux Explore 6 E6AF1-4ST 8 Programlı Dokunmatik LCD Ekranlı 3.5 L Kapasiteli Airfryer, malzeme kalitesi ve inox tasarımıyla beğeni kazanıyor. Sıcak havayı başarıyla sirküle ederek yiyecekleri en kısa sürede pişirebiliyor ve önceden belirlenmiş sekiz farklı pişirme programıyla pratiklik sağlıyor. Kızartma, kavurma, fırınlama ve ızgara gibi çoklu fonksiyonları yapabiliyor. Ürünün 3,5 litre kapasitesindeki pişirme sepeti, tek seferde birden fazla kişi için yiyecek pişirebiliyor. Ayrıca iç haznesi kolaylıkla çıkartılıp elde veya bulaşık makinesinde temizlenebiliyor. Modelin en beğenilen özelliklerinden biri de geniş dijital ekranıyla kolay görüş sağlaması.

12. Pişirme tamamlandığında sesli uyarı verir: Schafer Fit Fry Dijital Sıcak Hava Fritözü

En ucuz dijital ekranlı airfryer modellerinden olan Schafer Fit Fry Dijital Sıcak Hava Fritözü, modern tasarımıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Canlı renklere sahip geniş dijital ekranıyla sıcaklık, zaman, fan ve programlama gibi ayarların kolaylıkla yapılmasına imkân tanıyor. Ürünün çıkarılabilir iç haznesi, bulaşık makinesinde yıkanabildiği için kullanıcılarını parçayı elde temizleme zahmetinden kurtarıyor. 3,5 litre pişirme sepeti ve 1500 Watt motor gücüyle takdir toplayan model, malzeme kalitesiyle uzun yıllar kullanım vadediyor. Modelin en sevilen özelliği, yiyecekler hazırlandığında sesli uyarı vererek kullanıcılarını haberdar etmesi. Böylece pişirme süresinde ürünün başında beklemek gerekmiyor.

13. Göz alıcı tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak: Karaca Air Pro Cook Köz XL Airfryer Ruby

"En iyi airfryer hangisi?" sorusuna yanıt niteliğinde olan Karaca Air Pro Cook Köz XL Airfryer Ruby, canlı kırmızı rengi ve şık tasarımıyla mutfaklara zarafet kazandırıyor. Fırınlara oranla %74 daha az enerji harcayarak zamandan ve elektrik faturalarından tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. 60 dereceden 210 dereceye ulaşabilen sıcaklık ayarıyla her yiyeceği farklı ısıda pişirebilen model, 1 dakikadan 12 saate kadar zamanlanabiliyor. 1550 Watt güçle çalışıyor ve dört litrelik pişirme haznesiyle çoklu porsiyonlar hazırlayabiliyor. Modelin en önemli özelliği kokusuz ve dumansız pişirme yapabilmesi. Böylece etten balığa ne pişirilirse pişirilsin, yemeğin kokusu mutfaklara sinmiyor.

14. Turbo motor gücü ile üstün bir deneyim: King KYF25 Magicfry Sıcak Hava Fritözü

Küçük boyutuyla her mutfakta kendine kolayca yer bulabilen King KYF25 Magicfry Sıcak Hava Fritözü; yağsız, enfes lezzetler hazırlamak isteyenlere tavsiye ediliyor. Hızlı hava akışıyla beğeni kazanan model, turbo motor gücüyle yemekleri hızla pişiriyor. Ön kısmındaki zaman ve ısı ayarı düğmesiyle ayarların kolaylıkla belirlenmesine yardımcı oluyor. 2,6 litrelik pişirme sepetine sahip model, iki saate kadar aralıksız çalışabiliyor. Modelin en sevilen özelliği iç haznesinin kolaylıkla çıkartılabilmesi. Bu sayede parça, bulaşık makinesinde ya da elde kolayca yıkanarak her daim temiz kalıyor. Model, yüksek malzeme kalitesi sayesinde uzun yıllar kullanım vadediyor. Uygun fiyatıyla bütçe dostu olması da cabası!

15. Kalabalık aileler için geniş pişirme haznesi: Luxell Lxaf-01 XXL 7.5 L Airfryer

2022 yılında kalitesi ve etkileyici özellikleriyle öne çıkan Luxell Lxaf-01 XXL 7.5 L Airfryer, en iyi airfryer markaları arasında bulunan Luxell'in kalitesini kanıtlıyor. 7,5 litrelik ürün hacmi ve 5,7 litrelik pişirme sepetiyle tek seferde birçok kişiye yemek pişirebiliyor. Böylece hem kalabalık ailelerde hem küçük davetlerde önemli rol üstleniyor. Modelin en önemli özelliği, daha geniş alan sağlayan kare sepet kullanması. Böylece bütün bir tavuk, pişirme sepetine rahatlıkla sığabiliyor. Ürün ne kadar sıcak olursa olsun, Cool Touch özellikli sepetiyle sap kısmına ısı geçirmiyor. Ayrıca modelin tutma sapının sökülebilir olması, iç haznenin çıkartılıp rahatça temizlenmesini sağlıyor.

16. Küçük boyutuyla dar mutfaklara uygun: Electrolux E5AF1-4 GB Create 5 Sıcak Hava Fritözü

Kullanıcı yorumlarında övgüyle bahsedilen ve en iyi airfryer markası olarak gösterilen Electrolux, küçük ve kullanışlı bir airfryer satın almak isteyenlere E5AF1-4 GB Create 5 Sıcak Hava Fritözü modelini sunuyor. Kompakt, şık ve modern tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan model; 1350 Watt güçle çalışıyor. 60 dakikalık zamanlayıcısıyla hassas zaman ayarı yapılmasına imkân tanıyor. Ürün, süre dolduğunda uyarı vererek bilgilendirme yapıyor ve çalışmayı durduruyor. Böylece yemeğin yanmasının ve enerji israfının önüne geçiliyor. İç haznesinde dış kabuk ve pişirme sepeti olmak üzere iki parça bulunduran model, istenmeyen yağ ve yemek suyunun ürünü kirletmeden alt hazneye akmasını sağlayarak temiz kullanım olanağı tanıyor.

17. Hem fırın hem airfryer isteyenlere özel: Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın

Mutfağını yaratıcı ve çok yönlü bir ürünle taçlandırmak isteyenlerin kaçırmaması gereken Schafer Fit Oven Airfryer Sıcak Hava Fritözü ve Fırın, kendine özgü muhteşem özellikleriyle merak uyandırıyor. Aslında bir fırın olan ürün, geniş iç hacmi sayesinde airfryer görevi de üstlenebiliyor. Böylece mutfağı küçük olanları tek üründe buluşturuyor. Dönebilen delikli sepet tasarımı sayesinde yiyeceklerin sıcak hava buharıyla pişmesini sağlayan model, 1900 Watt gücünde çalışarak yüksek performans sergiliyor. Modelin en sevilen özelliği ise şeffaf kapağa ve iç aydınlatmaya sahip olması. Böylece ürünün kapağını açmaya gerek duyulmadan yemeğin pişirme durumu görülebiliyor. Ürünün turbo fanlı olması da önemli bir ayrıntı.

18. Yeni teknolojileri keşfetmek isteyenlere: Philips HD9867/90 Airfryer XXL Smart Sensing Siyah Fritöz

"En iyi özelliklere sahip airfryer modeli" denince akla gelen Philips HD9867/90 Airfryer XXL Smart Sensing Siyah Fritöz, güçlü özellikleri ve modern tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 7,3 litre pişirme kapasitesiyle altı kişilik yemeği tek seferde pişirebiliyor. Akıllı ekranıyla sıcaklık ve zaman ayarının belirlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra en çok tercih edilen değerlerin kaydedilip daha sonra tek dokunuşla seçilmesini sağlıyor. Ürünün diğer airfryer modellerinden ayrılan, en önemli yanı Smart Sensing teknolojisinden faydalanması. Airfryerın içine konan yiyeceğin türünü ve pişme durumunu analiz etmeye yarayan Smart Sensing teknolojisi, yiyeceğe en uygun ısı ve zaman ayarını otomatik olarak belirliyor.

19. Yapışmaz kaplamalı iç hazne ile kolay temizlik: G3 Ferrari G10125 3.5 L Sıcak Hava Fritözü

Airfryer satın almak isteyen ancak ürünü temizleme derdinden çekinenleri memnun eden G3 Ferrari G10125 3.5 L Sıcak Hava Fritözü, yapışmaz kaplamalı iç haznesi sayesinde ister elde ister bulaşık makinesinde kolaylıkla temizlenebiliyor. 60 dakikalık zamanlayıcısıyla pratiklik sağlayan model, belirlenen süre dolduğunda kendini otomatik olarak kapatıyor. Önceden ayarlanmış tavuk, et, balık, kurabiye ve soğan halkası gibi sekiz farklı pişirme programıyla en sevilen yiyeceklerin ideal sıcaklık ve zaman ayarında pişirilmesini sağlıyor. Büyük dijital ekranı sayesinde ayarların görülmesini kolaylaştırıyor. Kompakt yapısına rağmen 3,5 litrelik pişirme haznesiyle takdir topluyor.

20. Güvenliğe önem veren bir ürün isteyenlere: Scheffler 2.5 L Sıcak Hava Fritözü

Hangi airfryer modelini satın alacağına bir türlü karar veremeyenler için harika bir seçenek olan Scheffler 2.5 L Sıcak Hava Fritözü, güvenliği yüksek seviyeye taşıyan özellikleriyle takdir topluyor. Aşırı ısınma korumasıyla kullanıcılarına güven veren model, pişirme süresi dolduğunda enerjiyi keserek güvenliği elden bırakmıyor. 1500 Watt çalışma gücüne ulaşarak yiyecekleri hızlıca pişiriyor ve ön ısıtmaya ihtiyaç duyulmadan hemen belirlenen sıcaklığa ulaşıyor. 2,5 litre pişirme haznesiyle yalnız yaşayanlar için ideal olan model, sepet doldurulduğunda üç kişilik porsiyonu tek seferde hazırlayabiliyor. Geleneksel kızartma yöntemlerine oranla yiyecekleri büyük oranda yağdan arındırıyor, böylece daha sağlıklı yemeklerin pişirilmesini sağlıyor.

21. Uygun fiyatlı ve işlevsel bir model arayanların tercihi: Rabadon CVS DN 1006 Healfry AirFryer 5.5 lt Sıcak Hava Fritözü

"En ucuz airfryer modeli hangisi?" diye sorulduğunda öne çıkan modeller arasında yer alan Rabadon CVS DN 1006 Healfry AirFryer 5.5 lt Sıcak Hava Fritözü; 5,5 litrelik geniş pişirme haznesine sahip. Sade ve şık tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan model, 1500 Watt motor gücünde çalışıyor. 80 ve 200 derece arasında sıcaklık ayarı yapılmasına imkân tanıyan ürün, her yiyecek için ideal sıcaklığın seçilmesini kolaylaştırıyor. Aynı şekilde ayarlanabilir termostat özelliğiyle 30 dakikalık zaman ayarı sunuyor. Modelin en sevilen özelliği, süre dolduğunda kendini otomatik olarak kapatması. Böylece hem yiyecekler yanmıyor hem gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiliyor. Ürünün iç haznesinin çıkarılması da kolayca temizlenmesini sağlıyor.

22. Kokusuz yemek pişirmek isteyenler için: Philips HD9630/90 Airfryer XXL 1.4 kg 7.3 L Fritöz

Philips HD9630/90 Airfryer XXL 1.4 kg 7.3 L Fritöz, Philips marka airfryer almak isteyen fakat dijital ekranlı modellerden hoşlanmayanlar için muhteşem bir seçenek. 1,4 kilogramlık geniş kapasitesiyle tek seferde kalabalık sofraları şenlendirecek kadar yiyecek hazırlayabiliyor. Kızartma, fırınlama, ızgara ve ısıtma gibi birçok farklı amaç için kullanılabilen model; NutriU uygulamasıyla 350'den fazla yemek tarifi sunarak yeni lezzetlerin kapısını aralıyor. Ürünün yapışmaz kaplamalı özel pişirme sepeti kolaylıkla çıkartılıp 90 saniye içinde temizlenebiliyor. Model, pişirme işlemini sıcak hava buharını hızlıca döndürerek yaptığı için iç haznesindeki kokunun dışarı sızmasını engelliyor ve duman oluşturmuyor.

23. İhtiyaç duyduğunuz tüm özellikler onda: Create Fryer Air Smart 5,5 L Siyah 12 Programlı Sıcak Hava Fritözü

En sevilen airfryer markaları arasında adından söz ettiren Create; kullanışlı özelliklere sahip, kaliteli bir airfryer almak isteyenlere Fryer Air Smart modelini sunuyor. 5,5 litrelik pişirme haznesi bulunan model; koku, duman ve sıçrama gibi sorunlar yaşatmadan pişirme işlemi yapabiliyor. Böylece yemek hazırlanırken mutfakların her zaman tertemiz kalmasına yardımcı oluyor. Büyük dijital paneliyle farklı ayarlar sunan model, 80 ve 200 derece arasında sıcaklık seçeneklerine sahip. 60 dakikalık zamanlayıcı fonksiyonu da bulunan ürün, belirlenen zaman tamamlandığında çalışmayı durduruyor. Önceden yüklenmiş 13 tarifiyle kullanımı kolaylaştırıyor. Modelin sevilen bir özelliği de mobil uygulama desteğinin bulunması.

24. Temizlikte pratiklik arayanlara: Vandenberg 5.5 L Hacimli 12 Programlı Airfryer

En kaliteli airfryer çeşitleri arasında yer alan ve kullanıcı dostu özellikleriyle fark yaratan Vandenberg 5.5 L Hacimli 12 Programlı Airfryer, küçük panelleri kullanmayı sevmeyenleri geniş dijital ekranıyla mutlu ediyor. Paslanmaz çelik malzemesiyle uzun yıllar kullanım vadeden model; 5,5 litrelik geniş pişirme sepetiyle çoklu porsiyonları başarıyla hazırlıyor. Yapışmaz kaplamalı yemek sepetinde kalıcı izler oluşmuyor. Ayrıca sepet, elde veya bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ürün, 80 dereceden 200 dereceye kadar sıcaklık tercihi sunuyor. Kaç derecede çalışırsa çalışsın, Soğuk Dokunuş özelliği sayesinde tutma sapını soğuk tutarak mutfak kazalarını önlüyor. 1700 Watt yüksek çalışma gücü ve önceden belirlenmiş 12 programıyla keyif dolu kullanım sunuyor.

25. Tercihi kompakt tasarımlardan yana olanlara: BluMill 5 L Kapasiteli Wi-Fi ve Uygulama Özellikli Dijital Airfryer

Mutfağında alanı kısıtlı olanlara tavsiye edilen BluMill 5 L Kapasiteli Wi-Fi ve Uygulama Özellikli Dijital Airfryer, kompakt tasarımıyla çok az yer kaplıyor. Wi-Fi ve uygulama desteği sayesinde uzaktan da kontrol edilebilen model, mobil uygulamasında birçok yemek tarifi sunuyor. Önceden yüklenmiş sekiz pişirme programıyla kekten balığa, etten patates kızartmasına kadar en çok pişirilen yiyeceklere uygun sıcaklık ve zaman ayarını otomatik olarak belirliyor. Zaman ayarını kendisi belirlemek isteyenler için de 1 dakikadan 60 dakikaya kadar zamanlama fonksiyonu sağlıyor. Alt kısmında kaymaz malzemeler kullanıldığı için zemin üzerinde sağlam duruş sergiliyor.

26. Her yiyeceği eşit şekilde pişiren: Midea MF-CN55A 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

Her zaman leziz yiyecekler yemeyi sevenlerin kaçırmaması gereken Midea MF-CN55A 5,5 L Sıcak Hava Fritözü, akıllı özellikleriyle mutfaklara pratiklik kazandırıyor. 60 dakikaya kadar zaman ayarı ve 30 dereceden 200 dereceye kadar sıcaklık seçeneğiyle her yemek için hassas ayarlamalar yapılmasına imkân tanıyor. Akıllı tasarımı sayesinde üst kısımda eğimli bir yapı sunarak dijital ekranın ergonomik açıdan daha net görülmesini sağlıyor. 5,5 litre kapasiteli kare pişirme sepetiyle bütün bir tavuğu rahatlıkla pişirebiliyor. İç haznesinde sıcak havayı ustalıkla döndürdüğü için yiyeceklerin her yanının tam pişmesine yardımcı oluyor. Çıkarılabilir sepet sistemiyle kolayca temizleniyor. Pişme sırasında ürünün açılmaması için özel kilit sistemini devreye sokuyor.

27. Sessiz ve güvenli bir alternatif: Arendo XXL 3.5 L Sıcak Hava Fritözü

Kullanıcı dostu özellikleriyle görenlerin ilgisini çeken Arendo XXL 3.5 L Sıcak Hava Fritözü, son derece modern ve şık bir tasarıma sahip. Paslanmaz çelik iç haznesi sayesinde uzun yıllar sağlıklı kullanım vadeden model, dijital dokunmatik ekranıyla üst seviye özellikler sunuyor. 80 ve 200 derece arasında sıcaklık ayarı ve 60 dakikaya kadar zamanlayıcı seçeneğiyle kullanıcıların yemekleri kendi damak zevklerine uygun şekilde pişirmesine imkân tanıyor. Sıcak hava akımıyla yiyecekleri yağlarından arındıran model, yiyeceklerdeki vitamin ve omega-3 gibi önemli değerleri muhafaza ediyor. Gürültü azaltan, özel tasarımı sayesinde pişirme sırasında son derece sessiz çalışıyor. Modelin önemli bir özelliği de pişirme sırasında iç hazne çıkartıldığında kendini durdurması, iç hazne geri takıldığında ise çalışmaya devam etmesi.

28. Üstün nitelikler sunan bir ürün: Sem Aircook Yağsız Kızartma Makinesi Sıcak Hava Fritözü

En iyi airfryer markaları sıralandığında önemli bir yere sahip olan Sem, uygun fiyata en iyi özellikleri sunan Aircook Yağsız Kızartma Makinesi Sıcak Hava Fritözü modeliyle dikkat çekiyor. 1650 Watt motor gücüyle çabuk ısınıp yiyecekleri en kısa sürede hazırlayan model; 1,2 kilogram kapasitesiyle birden fazla kişiye tek seferde yemek pişirebiliyor. İster az yağlı ister yağsız pişirme yapabilen model, yiyecekleri kendi yağından arındırarak sağlıklı yemekler hazırlıyor. Modelin en önemli özelliği, yemekleri pişirdikten sonra 30 dakikaya kadar sıcak tutabilmesi. Böylece sofra hazırlanırken pişmiş yiyecekler sıcak kalabiliyor. Ürünün çıkarılabilir pişirme haznesi teflon kaplama olduğu için kolayca temizleniyor.

29. Temiz ve kokusuz bir pişirme deneyimi için: ERA-TEC AF-66 XXL 5.5 L1500 W Yağsız Airfryer

Modern tasarımı ve büyük dijital ekranıyla beğeni kazanan ERA-TEC AF-66 XXL 5.5 L1500 W Yağsız Airfryer, en kaliteli airfryer çeşitleri arasında zirvede yer alıyor. Era-Tec markasının kalitesini bütünüyle yansıtan model, düşük enerji tüketimi ve 360 derece hava sirkülasyonuyla üstün çalışma performansı sergiliyor. Yiyecekleri fazla yağlarından arındırarak daha sağlıklı hâle getiriyor. Modelin en sevilen özelliği, pişirme sırasında duman ve koku oluşturmaması. Böylece yemek kokusundan hoşlanmayanları mutlu ediyor. İki parçadan oluşan modelin iç haznesi kolaylıkla çıkartılıp temizlenebiliyor. Böylece ürün, her zaman temiz şekilde kullanılabiliyor.

30. Küçük mutfaklar için minik ve kullanışlı bir alternatif: BluMill 2 L Kapasiteli Mini AirFryer

BluMill 2 L Kapasiteli Mini AirFryer, mutfağı küçük olanlara en çok tavsiye edilen airfryer modellerinden biri. Bir iki kişilik yemek hazırlayabilen airfryer, 80 ila 200 derece arasında sıcaklık ayarı ve 30 dakikaya kadar zamanlanabilir özelliğiyle her yiyeceğin ideal şekilde pişirilmesine yardımcı oluyor. Ürün, belirlenen süre dolduğunda sesle bilgilendirme yapıyor. Buz çözme gibi fonksiyonel özellikleriyle beğeni kazanan model, yiyecekleri pişirdikten sonra sıcak tutabiliyor. Ürünün iç haznesi kolayca çıkıyor ve yapışmaz kaplaması sayesinde sorunsuz şekilde temizlenebiliyor. Modelin önemli bir özelliği de aşırı ısınmaya karşı emniyetli olması. Böylece gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

31. Dairesel ısı teknolojisi ile yenilikçi bir çözüm: Crux 3QT Dijital Hava Fritözü

En şık airfryer çeşitleri arasında yer alan Crux 3QT Dijital Hava Fritözü, küçük boyutuyla sevilerek kullanılıyor. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmesiyle aşınmalara karşı direnç göstererek kalitesini uzun yıllar koruyor. Akıllı tasarımı sayesinde dairesel ısıtma teknolojisi kullanan model, belirlenen sıcaklığa kolayca ulaşabiliyor. 1200 Watt motor gücüyle pişirme işlemini hızlandırıyor. Ürünün PFOA gibi zararlı bileşenler içermeyen pişirme sepeti, yapışmaz kaplamalı olduğu için kir tutmuyor ve ister elde ister bulaşık makinesinde temizlenebiliyor. Model, tek pişirme işleminde iki ila dört kişiye kadar yemek hazırlayabiliyor. %88'e varan yağ azaltma özelliğiyle de takdir topluyor.

32. Geniş ekran ve fonksiyonel kullanım: Bonsenkitchen Paslanmaz Çelik 5.5 L XXL Sıcak Hava Fritözü

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Tercihini her zaman en kaliteli modellerden yana kullananların kaçırmaması gereken Bonsenkitchen Paslanmaz Çelik 5.5 L XXL Sıcak Hava Fritözü, Bonsenkitchen markasının en sevilen airfryer modeli. Airfryer kullanıcı yorumlarında da övgüyle bahsedilen ürün, entegre geniş LCD ekranıyla yazı ve sayıların rahatlıkla okunmasına yardımcı oluyor. 6 litre kapasitesindeki geniş pişirme sepetiyle üç ila beş kişilik aileleri sevindiriyor. 1700 Watt gücünde çalışarak 360 derecelik hava sirkülasyonu sağlayan model, kısa ön ısıtma süresiyle enerji tasarrufu yapılmasını kolaylaştırıyor. 80 ve 200 derece arasında sıcaklık ayarı ve 60 dakikaya kadar zamanlayıcısıyla fonksiyonelliğini arttırıyor. Ürünün yapışmaz kaplamalı pişirme sepeti kolaylıkla çıkartılıp elde veya bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ürünün aşırı ısınmaya karşı güvenli olması da önemli bir ayrıntı.

33. Mutfağınıza işlevsellik kazandırır: Ultrean XXL 8 L Sıcak Hava Fritözü

En iyi airfryer yorumlarını alan Ultrean XXL 8 L Sıcak Hava Fritözü, etkileyici bir tasarıma ve mutfaklara işlevsellik kazandıracak bir dolu yeniliğe sahip. 360 derece hızlı kızartma teknolojisiyle enfes lezzetler hazırlayan model, 8 litrelik pişirme hacmiyle tek seferde sekiz kişiye kadar yemek pişirebiliyor. Ürünün yapışmaz kaplamalı pişirme sepeti zahmetsizce temizleniyor. Üst kısmındaki pratik LCD ekranı ve yumuşak düğmeleriyle ayarların kolayca yapılmasını sağlıyor. Yedi farklı pişirme programıyla yiyecekler için ideal sıcaklık ve zaman önerileri sunuyor. Süre dolduğunda kendini otomatik olarak kapatıyor. Ürünün aşırı ısınmaya karşı emniyetli olması da önemli bir ayrıntı.