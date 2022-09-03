Pratik ve sağlıklı tarifler için Schafer Airfryer kullananlar ve yorumları

Sıcak hava fritözlerinin pek çok faydası var. Airfryer teknolojisi sayesinde kızartma yaparken etrafa sıçrayan yağlarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Ayrıca uzun vakit alan ön pişirme yöntemlerine de ihtiyaç duymadan sağlıklı yiyecekler pişirebilirsiniz. Schafer Fit Fry Dijital Airfryer sayesinde içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır kızartmalar; lezzetli sulu etler ve tam kıvamında kekler hazırlayabilirsiniz. Cihazın sahip olduğu özellikler sayesinde sağlıklı, besleyici ve pratik yemekler yapmak çok kolay. Schafer Airfryer kullanımı hakkındaki bilgileri daha detaylı şekilde keşfetmeye ne dersiniz?

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ın teknik özellikleri

Schafer Airfryer, kullanımı oldukça kolay bir ürün. Neyi pişirmek istiyorsanız onu ürünün çıkarılabilir haznesine koymanız, ardından sıcaklık ve zaman ayarlarını belirlemeniz yeterli olacak. Geleneksel yöntemlerle kızartma yaparken yaşanılan sorunların en başında her yere yağ sıçraması ve mutfakta oluşan ağır kokular gelir. Oysa Schafer Fit Fry Dijital Airfryer ile hem yağ sıçrama derdinden kurtulursunuz hem mutfağınızda ağır kokular oluşmaz. Cihazın gövdesinde dijital sıcaklık, fan ve zaman göstergesi ayarları mevcut. Ayarlanan süre sona erdiğinde otomatik durma özelliği devreye girer.

Balıktan sebzelere, hamur işlerinden soslu bonfileye kadar her yiyeceği airfryer sayesinde rahatlıkla pişirebilirsiniz. Üstelik cihazın kısa süre içerisinde pişirme özelliği de mevcut. Bu sayede zamandan da tasarruf etmenize imkân sağlar. Cihazın temel özelliklerinin yanı sıra en çok merak edilen konuların başında "Airfryer nasıl temizlenir?" sorusu gelir. Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ın temizliği oldukça basit. Cihazın tamamen çıkarılabilen parçalarını elde ya da bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

Ürünü kullanırken bazı püf noktalara dikkat etmenizde fayda var. Schafer Airfryer'da tariflerinizi hazırlarken cihazın sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için hazne içindeki sepeti tam olarak doldurmamanız gerekir. Böylelikle hava sirkülasyonu sepetin içinde rahatça dağılabilir. Cihaza konulacak yiyecekler, eşit parçalar hâlinde bölünürse daha iyi pişer. Özellikle et ve et ürünlerini pişirirken arada bir hazneyi açıp yiyecekleri karıştırmak gerekir. Ürünü kesici ve delici aletlerden uzak tutarak cihazın daha uzun ömürlü olmasını sağlarsınız.

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ın avantajları ve dezavantajları

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer, bazı avantaj ve dezavantajlara sahip.

Avantajları:

Kompakt tasarımı sayesinde mutfakta fazla yer kaplamaz.

Zaman ayarı manuel olarak belirlenir ve istenilen süre dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır. Bu sayede güvenli bir kullanım sunar.

Pişirme süresi bittiğinde sesli olarak "Hazır Konumda" uyarısı verir.

Fit Fry Smart teknolojisi ile yiyecekler eşit olarak ve tam kıvamında pişer.

Cihazın dijital dokunmatik programlama fonksiyonu var.

Bulaşık makinesinde yıkanabilmesi sayesinde cihazı temizlemek için zaman harcamazsınız.

Dezavantajları:

Pişirme esnasında haznenin tamamını doldurmamak gerektiği için yemekleri birkaç parçada hazırlamak gerekebilir.

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ı kullananların yorumları

Schafer Fit Fry Dijital Airfryer kullananlar genel olarak ürünü başarılı bulmuşlar. Schafer Airfryer yorumlarında özellikle kızartma yaparken ağır yağ kokusu ve yağ sıçrama sorununun olmaması beğeni kazanmış. Bazı yorumlarda cihazın fazla elektrik harcamadığı ve pratik pişirme özelliğine sahip olduğu belirtilmiş. Bu durum elektrik tüketimini azaltmış. Birkaç yorumlarda ise Schafer Fit Fry Dijital Airfryer'ın haznesinin içinde plastik kokusu olduğu ve ürünü kullanmaya başladıktan sonra bile bu kokunun gitmediği söylenmiş. Dikkate alınması gereken belki de en önemli olumsuz yorum ise bazı kullanıcıların bulaşık makinesinde yıkanan parçaların paslandığını belirtilmesi olmuş. Yine de ürünün olumlu yorumlarının olumsuz olanlara kıyasla daha baskın olduğu görülüyor.

Schafer Airfryer Sıcak Hava Fritöz'e benzer ürünler

1. Kenwood Air Fryer XL

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Kenwood Air Fryer XL'ın dijital kontrol paneli sayesinde 80-200 derece aralığında ısı ayarı, 0-60 dakika aralığında ise zaman ayarlama fonksiyonu bulunur. 1500 w gücü ve XL tasarımı sayesinde kalabalık sofralara bile kolay ve pratik yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Cihaz, aşırı ısınmaya karşı koruma özelliği sunar. Ayrıca kaymaz tabanları sayesinde konforlu ve güvenilir kullanım sağlar. Kenwood AirFryer XL ile yiyecekleri %80 daha az yağ ile pişirebilirsiniz.

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2. Arçelik FR 6032 A Resital Airfryer

Arçelik FR 6032 A Resital Airfryer, 1300 w gücünde ve 3 litrelik kapasiteye sahip bir ürün. Gövde malzemesi plastik, sepet kısmı ise metalden oluşur. Cihazın iç sepeti çıkarılabilir, yanmaz ve yapışmaz özellikte. Airfryer'ın üst kısmında manuel olarak ayarlayabileceğiniz ısı ve zaman ayarlama düğmeleri mevcut ancak zaman ayarı 30 dakika ile sınırlı. Küçük ve taşınabilir olan ürün, mutfakta fazla yer kaplamaz.

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3. Kiwi Kaf-5515 Yağsız Fritöz

Kiwi Kaf-5515 Yağsız Fritöz, iki litrelik pişirme haznesine sahip olduğundan iki üç kişilik bir aile için ideal. Cihazın gövdesinde bulunan zaman ayarlayıcı programı 30 dakika ile sınırlı ve ayarlanan süre dolduğunda ürün uyarı verir. Aşırı ısınmaya karşı koruma özelliği olan fritözün çıkarılabilen sepeti, elde veya bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir. Kompakt tasarımı sayesinde mutfağınızın dekoruna uyum sağlar.

4. Electrolux Explore 6 Airfryer

Electrolux Explore 6 Airfryer'ın içerisinde bulunan damlama çekmecesi sayesinde yiyecekler pişerken oluşan fazla yağ ve sıvı bu çekmecede birikir. Cihaz, 1500 w gücünde olduğu için yiyeceklerinizi hızlı ve pratik bir şekilde pişirmenize imkân verir. İşlevsel tasarımı sayesinde her yiyeceğin eşit miktarda kızartılmasına olanak tanır. LCD ekranı ile ayarları kolayca görebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda değiştirebilirsiniz.

5. Grundig Airfryer FR 4032 A

Sırada 1300 w gücü sayesinde gıdaları hızlı ve pratik şekilde pişiren bir ürün var. Grundig Airfryer FR 4032 A, hamur işlerinden et ürünlerine kadar birçok yiyeceği daha az yağ kullanarak daha çok sağlıklı şekilde pişirmenizi sağlar. Cihazın temizliğini bulaşık makinesinde oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Grundig Airfryer, geniş haznesi sayesinde tek seferde büyük porsiyonları pişirme imkânı verir.

6. Vestel Lıghtfry X Fritöz

Vestel Lıghtfry X Fritöz'ün et, balık, sebze, kestane, kek gibi yiyeceklerden oluşan sekiz farklı ön ayarlı pişirme fonksiyonu bulunur. Cihazın aşırı ısınmaya karşı güvenlik koruması mevcut. 1500 w gücünde ve otomatik kapanma özelliğine sahip model, dokunmatik LED ekranı ve inox rengi ile şık bir seçenek. 3,5 litrelik pişirme kapasitesi sayesinde üç dört kişilik aileler için uygun büyüklükte.

7. Mi Smart Air Fryer

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Xiaomi Smart Air Fryer ile turtadan bifteğe, kurutulmuş meyvelerden yoğurt yapımına kadar her türlü yiyeceği dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Cihazın düşük sıcaklık ayarı sayesinde evde kolaylıkla sebze ve meyve kurutabilir, yoğurt yapabilirsiniz. Gıdaları kızartmak, yiyeceklerin buzunu çözdürmek ve sebzeleri fermente etmek; hepsi Xiaomi Smart Airfryer ile mümkün. Cihazın özel ızgarası ve 3,5 litrelik hacmi, iç alanının daha verimli kullanılmasını sağlar.