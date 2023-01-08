Prens Harry'nin dünyayı sarsan "25 kişiyi öldürdüm" itirafına Türkiye'den tepki! TBMM Başkanı Şentop: "Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?"

Sık sık İngiliz kraliyet ailesi hakkındaki açıklamalarıyla dünyanın gündemine gelen Prens Harry bu kez 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü itirafıyla geniş yankı uyandırdı. Harry'nin bu açıklaması sosyal medyanın da gündemine damga vururken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Harry'yi sert bir dille eleştirdi.

"SEN ORADA NE ARIYORSUN?"

Şentop, Edirne’de "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayımlanacak “Spare” adlı kitabında, “Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğü ve bundan utanç duymadığı” ifadelerine sert dille tepki gösteren Şentop, “Harry bir de diyor ki ‘onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz’. Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin? Sen Afganistan’da ne arıyorsun? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun?” dedi.

“DÜNYA’DA EN ÇOK İNSAN ÖLDÜRENLER AVRUPALILARDIR”

Şentop açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı yüz yılı olmuş. Dünyada en çok insan öldürenler Avrupalılardır. 1. ve 2. dünya savaşı yapmışlardır. 1. Dünya Savaşı'nda 20 milyonun üzerinde insan öldürmüşlerdir. 2. Dünya Savaşı'nda asgari söylemlere göre, 75 milyon civarında insan öldürmüşlerdir. 100 milyondan fazla olduğunu söyleyenler de var. Avrupalı ve beyaz insan dışındaki insanları ötekileştiren, dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka ilkel insanları da sömüren, dünyada adalet, refah dediğin zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından dünya rahatsız.”

(İHA)

