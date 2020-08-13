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Prens Charles gizlice para verdi: Borç içindeler!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Prens Charles'ın, Prens Harry ve Meghan Markle'a Santa Barbara'da 8 milyon sterlinlik bir malikane almaları için sessiz sedası para aktardığı iddia edildi. Bunun üzerine ünlü çiftin Frogmore Cottage'ın renovasyonu için harcadıkları 2.4 milyon sterlini geri ödeme sözünü tutmadığı hatırlatıldı ve borçlarını ne zaman ödeyecekleri tartışılmaya başlandı.

Prens Charles gizlice para verdi: Borç içindeler!

Son aylarda haklarında yazılan Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan Prens Harry ve Meghan Markle cephesinden yine çarpıcı bir iddia geldi. Bu iddialara göre, Prens Charles, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın en büyük isteğini gerçekleştirmek için milyonlarca dolar akıttı. Hem de gizlice.

Önce Londra'dan Kanada'ya sonra da Meghan Markle'ın eski muhiti olan ABD; Los Angeles'a geçen çift, koronavirüs karantinası sırasında Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşadı. Fakat son iddialara göre Prens Harry ve Meghan Markle, gizlice oradan ayrılıp Santa Barbara'da milyon dolarlık bir malikane satın aldı ve oraya yerleşti.

Çiftin, bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte taşındığı Santa Barbara, lüks mülklerin bulunduğu bir yer. Konut fiyatları ise milyon dolarlarla ifade ediliyor. Prens Harry ve Meghan Markle'ın satın aldıkları evin 8 milyon sterlin olduğu ve paranın Prens Charles tarafından sağlandığı ileri sürülüyor. Çiftin yeni taşındığı bu bölgede, iki ünlü televizyoncu Ellen De Generes ile Oprah Winfrey de yaşıyor.

Fakat bu haberin duyulması İngiltere'de halkın bazı kesimlerini kızdırdı. Çünkü çift, daha doğru dürüst yaşamadan ayrıldıkları Frogmore Cottage'ın renovasyonu için 2.4 milyon sterlin harcamıştı. Harry ve Meghan, halkın vergileriyle karşılanan bu miktarı ödemek için söz vermişti. Bu para geri ödenmeden çiftin lüks bir malikane için bu kadar harcama yapması tepki çekti.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Santa Barbara'daki malikanelerine temmuz ayının başında taşındığı ileri sürülüyor. İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan çiftin, Santa Barbara'da uzun süre oturmayı planladığı da belirtiliyor.

Santa Barbara, birçok ünlünün ve ultra zenginin mülklerinin bulunduğu bir bölge. Buraya Amerikan Riviera'sı da deniliyor.

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